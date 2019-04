മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സഹസ്ഥാപകന്‍ പോള്‍ അലന്റെ സ്വപ്‌നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം ശനിയാഴ്ച ആകാശത്തേക്ക് ചിറക് വിരിച്ചുയര്‍ന്നു. 1947 ല്‍ പറന്ന ഹൊവാര്‍ഡ് ഹ്യൂഗ്‌സിന്റെ സ്പ്രൂസ് ഗൂസിനേക്കാള്‍ വലിപ്പമേറിയ സ്ട്രാറ്റോലോഞ്ച് എന്ന ഭീമന്‍ വിമാനം കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ മോജാവേ എയര്‍ ആന്‍ഡ് സ്‌പെയ്‌സ് പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നുയര്‍ന്ന രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ നേരത്തോളം പറന്നു. വിമാനത്തിന്റെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

Today the #Stratolaunch aircraft flew for 2.5 hours over the Mojave Desert, reaching a top speed of 189 mph. Check out the historic flight here: #StratoFirstFlight pic.twitter.com/x29KifphNz