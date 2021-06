ലണ്ടനിലെ നയന്‍ എംസ് നെയ്ബര്‍ഹുഡിലെ രണ്ട് കെട്ടിടസമുച്ചയങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാല്‍ തെളിഞ്ഞ നീലാകാശമല്ല പകരം തെളിഞ്ഞ നീലജലാശയമാണ് കണ്ണില്‍ പെടുക. 115 അടി ഉയരത്തില്‍ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പത്താം നിലയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പത്താം നില വരെ 82 അടി നീളത്തില്‍ സുതാര്യമായാണ് 'സ്‌കൈ പൂള്‍'(Sky Pook) എന്ന ഈ നീന്തല്‍കുളം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇത്രയും ഉയരത്തിലും സുതാര്യമായും നിര്‍മിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നീന്തല്‍കുളം ആവശ്യക്കാര്‍ക്കായി മേയ് മാസത്തില്‍ തുറന്നു കൊടുത്തു. നീന്തല്‍കുളത്തില്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാനെത്തിയവര്‍ പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണിപ്പോള്‍.

സ്‌കൈ പൂളിന് 50 ടണ്‍ ജലം ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ശേഷിയുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് റൂഫ് ടോപ്പ് ബാറും സ്പായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ 35 മീറ്ററോളം നീന്തിത്തുടിക്കാന്‍ ഈ 'ആകാശക്കുളം' ആളുകള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുന്നുവെന്ന് എംബസി ഗാര്‍ഡന്‍സിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

Swimmers enjoy warm weather in London at the Sky Pool which is believed to be the world’s first transparent pool built between two skyscrapers

