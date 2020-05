ബ്രസല്‍സ്: കോവിഡ് -19 വാക്‌സിന്‍ ഗവേഷണത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ലോക നേതാക്കളും സംഘടനകളും 800 കോടി ഡോളര്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോള്‍ സംഭാവന നല്‍കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച് അമേരിക്ക. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ 40 ഓളം രാജ്യങ്ങള്‍ അടക്കം പങ്കെടുത്തു.

മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങള്‍, ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ, ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകള്‍, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ സംഭാവനകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഗായിക മഡോണ 10 ലക്ഷം ഡോളറാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. വാക്സിന്‍ ഗവേഷണത്തിന് ധനസഹായം നല്‍കുന്നതിനായി യൂറോപ്യന്‍ കമ്മീഷന്‍ 100 കോടി ഡോളര്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

'വാക്‌സിന്‍ ഗവേഷണം, രോഗനിര്‍ണയം, ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്കായി ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ 7.4 ബില്യണ്‍ യൂറോ (800 കോടി ഡോളര്‍) ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് സമാഹരിച്ചുവെന്ന് യൂറോപ്യന്‍ കമ്മീഷന്‍ മേധാവി ഉര്‍സുല വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയ്ന്‍ പറഞ്ഞു. ആഗോള സഹകരണം ആരംഭിക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സംഘാടകരില്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഇതര രാജ്യങ്ങളായ ബ്രിട്ടന്‍, നോര്‍വേ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ജപ്പാന്‍, കാനഡ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നേതാക്കള്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ആയി നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

എന്നാല്‍ അമേരിക്കയും റഷ്യയും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തില്ല. വൈറസ് ഉത്ഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന ചൈനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ അംബാസഡര്‍ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്.

