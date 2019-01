ബീജിങ്: നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ തെരുവിലെ കൂറ്റന്‍ പരസ്യ സ്‌ക്രീനില്‍ അശ്ലീല പ്രദര്‍ശിച്ചത് 90 മിനുറ്റ് നേരം. ചൈനയിലെ ലിയങ് നഗരത്തിലെ ജിയങ്‌സു നഗരത്തിലാണ് ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.

പരസ്യ ബോര്‍ഡിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ചുമതലപ്പെട്ട ജീവനക്കാരന്‍ പരസ്യ സ്‌ക്രീന്‍ ഓഫ് ചെയ്തു എന്ന ധാരണയില്‍ ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടതാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. എന്നാല്‍ സ്‌ക്രീന്‍ ഓഫ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല 90 മിനുട്ട് നേരം ഇയാള്‍ കണ്ട അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തിരക്കേറിയ തെരുവിലെ ഈ കൂറ്റന്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ തെളിയുകയും ചെയ്തു.

ദൃശ്യങ്ങള്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ തെളിയാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ സ്‌ക്രീന് മുന്നില്‍ വലിയ ആള്‍ക്കൂട്ടം രൂപപ്പെടുകയും പലരും ഇതിന്റെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവ ഇപ്പോള്‍ ചൈനയിലെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്.

ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ പ്രദര്‍ശനവത്തിന് ശേഷം മറ്റ് ജീവനക്കാര്‍ ഇടപെട്ട് സ്‌ക്രീന്‍ ഓഫ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രാദേശിക പോലീസ് സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇന്ത്യയില്‍ ഡല്‍ഹിയിലും കേരളത്തില്‍ വയനാട് കല്‍പ്പറ്റയിലും ഇത്തരത്തില്‍ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ പൊതു സ്‌ക്രീനുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിച്ച സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

content highlights: Worker Browses Porn It Plays On Big Screen On The Road