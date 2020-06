ഇരട്ട ഗർഭപാത്രങ്ങളുള്ള ഇരുപത്തെട്ടുകാരിക്ക് ഓരോ ഗർഭപാത്രത്തിലും വളരുന്നത്‌ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ. എസെക്സിലെ ബ്രെയിൻട്രീയിൽ താമസിക്കുന്ന കെല്ലി ഫെയർഹസ്റ്റിനാണ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഈ ഗർഭധാരണം സംഭവിച്ചത്. അപൂര്‍വ്വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രം സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ് ഇതെന്ന്‌ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.

ഗർഭിണിയായി 12 ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ സ്കാനിങ്ങിലാണ് തനിക്ക് ഇരട്ട ഗർഭപാത്രങ്ങളുള്ള കാര്യം കെല്ലി അറിയുന്നത്. തന്നെയുമല്ല ഓരോ ഗർഭപാത്രത്തിലും ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ വളരുന്ന വാർത്തയും താമസിയാതെ കെല്ലി അറിഞ്ഞു.

കെല്ലിക്ക് മൂന്നും നാലും വയസ്സുളള രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട്. 'രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായ സമയത്ത് എനിക്ക് ബൈകോര്‍ണ്യൂവെറ്റ്‌ യൂട്രസ് ഉണ്ടാകാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് പൂർണമായി രൂപപ്പെടാത്ത ഒന്ന്. എന്നാൽ ഇത്തവണ സ്കാനിങ്ങിനായി പോയപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വന്നത്. ഞാൻ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി.' കെല്ലി പറയുന്നു.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ സിസേറിയനിലൂടെ പുറത്തെടുക്കാനാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം.

