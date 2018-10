ബെയ്ജിങ്: കത്തിയുമായി നഴ്‌സറി സ്‌കൂളില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ യുവതിയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ 14 കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പടിഞ്ഞാറന്‍ ചൈനയിലെ ചോങ് ക്വിങ്ങിലാണ് സംഭവം. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്‌കൂള്‍ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് യുവതി കത്തിയുമായി എത്തിയത്. സ്‌കൂള്‍ പരിസരത്ത് പ്രവേശിച്ചയുടന്‍ ഇവര്‍ കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ആക്രമണത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. യുവതി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കേസ് നടത്തുന്നതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരമുണ്ട്. ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. മുപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരിയായ യുവതിയെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.

സാമൂഹികമാധ്യമത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങളില്‍ മിക്ക കുട്ടികള്‍ക്കും മുഖത്ത് മുറിവേറ്റയായി കാണാം. യുവതിയെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യവും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

#UPDATE Number of children stabbed by a woman in southwest China's Chongqing is 14, according to police https://t.co/zyYmhWKOak