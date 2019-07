സാവോപോളോ: കുര്‍ബാന മധ്യേ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടയില്‍ 'തടിയുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വര്‍ഗത്തില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ' പുരോഹിതനെ പാഞ്ഞെത്തിയ തടിച്ച സ്ത്രീ വേദിയില്‍ നിന്ന് തള്ളി താഴെയിട്ടു.

ബ്രസീലിലെ സാവോപോളോയിലാണ് സംഭവം. കാന്‍കാവോ നോവ സമൂഹം സംഘടിപ്പിച്ച യൂത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പ്രശസ്ത വൈദികന്‍ മാര്‍സെലോ റോസ്സിയാണ് കുര്‍ബാന അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയത്. 50,000 ത്തോളം വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളോട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തടിച്ച സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്.

സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുമ്പോഴും തടിച്ച സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വര്‍ഗത്തില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ല എന്ന് വൈദികന്‍ പറയുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിലില്ല. കേള്‍വിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന തടിച്ച സ്ത്രീ വേദിയിലേക്ക് ഓടിയെത്തി വൈദികനെ സ്‌റ്റേജില്‍ നിന്നും തള്ളി താഴേക്കിടുകയായിരുന്നു.

സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടേയും സ്വവര്‍ഗരതിക്കെതിരായ നിലപാടിന്റെ പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന വൈദികനാണ് മാര്‍സെലോ റോസി.

വൈദികനെ തള്ളിയിട്ട സ്ത്രീ മാനസിക പ്രശ്‌നമുള്ള ആളാണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇവരെ രാത്രിയോടെ വിട്ടയച്ചു.

Padre Marcelo Rossi sofreu agressão enquanto celebrava missa na TV Canção Nova. Estamos aguardando o pronunciamento oficial da instituição para mais informações sobre o estado de saúde do Padre. Rezemos por ele. pic.twitter.com/rYknE2MlqC — Cooperadores da Verdade (@oscooperadores) July 14, 2019

Content Highlights: Woman shoves priest off stage, fat women don’t go to heaven