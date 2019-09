ബീജിങ്: വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ കയറുമ്പോള്‍ ചിലര്‍ക്കെല്ലാം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകുന്നത് പതിവാണ്. മതിയായ വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്തതും മറ്റും ചിലരെയെങ്കിലും അലോസരപ്പെടുത്തും. എന്നാല്‍ അടിയന്തരസാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എമര്‍ജന്‍സി വാതില്‍ തുറന്നായിരുന്നു ചൈനയിലെ ഒരു യുവതി ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയത്.

വുഹാനില്‍നിന്ന് ലാന്‍സോയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സിയാമെന്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ഭാഗ്യവശാല്‍ വിമാനം റണ്‍വേയില്‍ നിന്ന് പറന്നുയരുന്നതിന് മുമ്പാണ് യുവതി എമര്‍ജന്‍സി വാതില്‍ തുറന്നത്. അതിനാല്‍ മറ്റ് അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.

വിമാനത്തിലെ ഇരിപ്പിടത്തിലെത്തിയ യുവതി മതിയായ കാറ്റോ വായുസഞ്ചാരമോ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അല്പം ശുദ്ധവായു കിട്ടട്ടെ എന്നുപറഞ്ഞ് എമര്‍ജന്‍സി വാതില്‍ തുറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. വാതില്‍ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമം കണ്ട് സഹയാത്രികര്‍ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്‍വാങ്ങിയില്ല. ഇതോടെ സഹയാത്രികര്‍ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയെന്ന് ദി സണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് യുവതിയെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെന്നും സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് വിമാനം പുറപ്പെടാന്‍ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ വൈകിയെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അറസ്റ്റിലായ യുവതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം, സംഭവത്തിനുശേഷം വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ എമര്‍ജന്‍സി വാതില്‍ അടയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

