ലോസ് ആഞ്ജലിസ്: യുഎസ് കാപ്പിറ്റോളിലേയ്ക്ക് ട്രംപ് അനുകൂലികൾ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനെ തുടർന്ന് വെടിയേറ്റ വനിതയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. യു.എസ്. വ്യോമ സേനയിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ആഷ്ലി ബാബിറ്റ് എന്ന സ്ത്രീയാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതെന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ഡിയാഗോ സ്വദേശിനിയാണ് ആഷ്ലി ബാബിറ്റ്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കടുത്ത അനുകൂലിയായിരുന്നു ആഷ്ലിഎന്നും 14 വർഷം ഇവർ വ്യോമസേനയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ബെഡന്റെ വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് യു.എസ്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരു സഭകളും ചേരുന്നതിനിടെ കാപ്പിറ്റോളിലേയ്ക്ക് ആയിരത്തിലേറെ വരുന്ന ട്രംപ് അനുകൂലികൾ ഇരച്ചെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് വെടിയേറ്റത്. ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന കാര്യം വാഷിങ്ടൺ പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ആരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല.

കാപ്പിറ്റോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് ആഷ്ലിക്ക് വെടിയേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ് വൈകാതെതന്നെ ഇവർ മരിച്ചതായാണ് വിവരം. വെടിവെപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. വെടിവെപ്പിനിടയാക്കിയ സാഹചര്യം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ട്രംപിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുആഷ്ലി ബാബിറ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച നടത്തുന്ന റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവരവും ട്വിറ്റുകളിലുണ്ട്. 'ഒന്നിനും നമ്മളെ തടുക്കാനാവില്ല, അവർ എത്ര ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും കൊടുങ്കാറ്റ് വിഷിങ്ടണിനു മേൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വീശും... ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്', എന്നായിരുന്നു ആഷ്ലി ബാബിറ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച ചെയ്ത ട്വീറ്റ്.

