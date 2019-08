പാര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ മിറാന്‍ഡ ഹോളിങ്ഷീഡ് എന്ന യുവതിയെ കാത്തിരുന്നത് 'വജ്രസൗഭാഗ്യം'. വജ്രമെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ട് തീരുമ്പോള്‍ കണ്‍മുന്നില്‍ തിളങ്ങുന്ന വജ്രത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മിറാന്‍ഡ ആനന്ദവും ആശ്ചര്യവും ഒന്നിച്ചാണനുഭവിച്ചത്.

യുഎസിലെ അര്‍ക്കനാസിലെ ക്രേറ്റര്‍ ഓഫ് ഡയമണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പാര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ മിറാന്‍ഡയ്ക്ക് വജ്രം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനമുള്ള ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു വജ്രഖനിയാണ് ക്രേറ്റര്‍ ക്രേറ്റര്‍ ഓഫ് ഡയമണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പാര്‍ക്ക്. നിരവധി സന്ദര്‍ശകര്‍ ഈ പാര്‍ക്കിലെത്താറുണ്ട്. ഇവിടെ വജ്രങ്ങള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നത് സന്ദര്‍ശകരുടെ പതിവാണ്.

യുട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ചുറ്റും നോക്കുന്നതിനിടെയാണ് തിളങ്ങുന്ന വജ്രം കണ്ണില്‍ പെട്ടതെന്ന് മിറാന്‍ഡ പറയുന്നു. പാറക്കഷണങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കിടന്ന മഞ്ഞ നിറമുള്ള വസ്തു വജ്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ നിന്നെയും നിമിഷങ്ങള്‍ വേണ്ടി വന്നെന്ന് ഇവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായ മഴയെ തുടര്‍ന്നാവണം വജ്രം കണ്‍മുന്നിലെത്തിയതെന്ന് പാര്‍ക്കിലെ ജീവനക്കാരനായ വേമോന്‍ കോക്‌സ് പറഞ്ഞു.

മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ഉണങ്ങിയ ഇലകളും മേല്‍മണ്ണും ഒലിച്ചു പോകുന്നതിനൊപ്പം ചെറിയ വജ്രത്തരികളും ഒഴുകിയെത്തുമെന്നും പ്രകാശത്തില്‍ തിളങ്ങുന്നതിനാല്‍ വജ്രത്തെ വേഗം തിരിച്ചറിയാനാവുമെന്നും കോക്‌സ് പറയുന്നു. ലാവാശിലകള്‍ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചാണ് ഈ വജ്രം ഉണ്ടായതെന്ന് കോക്‌സ് പറയുന്നു.

പാര്‍ക്കില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രത്‌നത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അത് കിട്ടുന്ന ആള്‍ക്കാണ്. അതു കൊണ്ട് പാര്‍ക്കില്‍ ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്.

