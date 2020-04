വാഷിങ്ടൺ: 1.37 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന പലചരക്ക് പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളില്‍ നക്കിയ കാലിഫേര്‍ണിയ സ്വദേശിനി അറസ്റ്റില്‍. ബുധനാഴ്ച വടക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സേഫ് സ്റ്റോറിലാണ് സംഭവം.

ഉപഭോക്താവ് സാധനങ്ങളില്‍ നക്കുന്നു എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ് സേഫ് വേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് പോലീസിന് ഫോണ്‍ വിളി വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്.

ഉപഭോക്താവ് സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലെ ഫാന്‍സി ആഭരണങ്ങള്‍ കയ്യില്‍ അണിഞ്ഞെന്നും ആഭരണങ്ങള്‍ നക്കിയെന്നും സ്‌റ്റോറിലെ ജീവനക്കാരന്‍ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു.മാത്രവുമല്ല വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളും തന്റെ കാര്‍ട്ടില്‍ നിറയെ ശേഖരിച്ചതിനാൽ അവയും കടയുടമയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നു.

പോലീസ് എത്തുമ്പോൾ 53കാരിയായ ജെന്നിഫര്‍ വാക്കര്‍ കടയിലുണ്ടായിരുന്നു.

"വാങ്ങാന്‍ യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ലാത്ത മാംസവും മദ്യവുമെല്ലാം അവര്‍ കാര്‍ട്ടില്‍ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. പണമില്ലാത്തതിനാൽ ഇവ വാങ്ങാനും ഇവർ തയ്യാറായില്ല", പോലീസ് പറയുന്നു

ഇവര്‍ ശേഖരിക്കുകും സ്പര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്ത ഉത്പന്നങ്ങളത്രയും കടയുടമകള്‍ പിന്നീട് നശിപ്പിച്ചു. 1.36 ലക്ഷത്തോളം വിലവരുന്ന സാധനങ്ങളാണിവ. മറ്റുള്ള പലചരക്കു കടകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ ആഭരണങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽക്കാറുണ്ട്.

അമേരിക്കയില്‍ നാല് ലക്ഷം പേര്‍ കൊറോണ ബാധിതരാവുകയും 1400ലധികം പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ യുവതിയുടെ പ്രവൃത്തി അതീവ ഗൗരവത്താടെയാണ് പോലീസ് കാണുന്നത്. വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം ചുമത്തി വാക്കറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

content highlights: woman arrested in California for licking products of supermarket amidst covid threat