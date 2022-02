മോസ്‌കോ: യുക്രൈന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ സൈനികരില്‍ ഒരുവിഭാഗത്തെ അവരുടെ താവളങ്ങളിലേക്ക് പിന്‍വലിക്കുന്നതായി റഷ്യ. പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുമായി ആഴ്ചകളായി നിലനില്‍ക്കുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യ പ്രധാന ചുവടുവെപ്പായാണ് ഇതിനെ വിദഗ്ധര്‍ കാണുന്നത്.

യുക്രൈന് സമീപം വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സേനകള്‍ അവരുടെ അഭ്യാസങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് റഷ്യന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പറഞ്ഞു. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ പിന്തുണ നല്‍കുന്ന അയല്‍രാജ്യമായ യുക്രൈന് മേല്‍ റഷ്യ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി സൈനിക സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിവരുകയായിരുന്നു.

അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സൈനികരെയാണ് റഷ്യ വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. ശീതയുദ്ധം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം റഷ്യയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും മോശം നിലയിലെത്തിയത് ഇക്കാലയളവിലായിരുന്നു. യുക്രൈനിയന്‍ തലസ്ഥാനമായ കൈവില്‍ ആക്രമണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഒരു പൂര്‍ണ്ണ റഷ്യന്‍ അധിനിവേശം ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ സാധ്യമാകുമെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

'തെക്കന്‍, പടിഞ്ഞാറന്‍ സൈനിക ഡിസ്ട്രിക്ടുകളിലെ യൂണിറ്റുകള്‍, അവരുടെ ചുമതലകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മടങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് അവര്‍ അവരുടെ സൈനിക ഗാരിസണുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ തുടങ്ങും,' മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുഖ്യ വക്താവ് ഇഗോര്‍ കൊനാഷെങ്കോവ് റഷ്യന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികളോട് പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, എത്ര യൂണിറ്റുകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പിന്‍വലിക്കല്‍ യുക്രൈന് ചുറ്റുമുള്ള സൈനികരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എണ്ണത്തില്‍ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുത്തുക എന്നതും ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

