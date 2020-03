കാബൂള്‍: അമേരിക്ക- താലിബാന്‍ സമാധാന കരാര്‍ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ സുരക്ഷാസേനയ്ക്കു നേരെ ആക്രമണങ്ങള്‍ പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന് താലിബാന്‍ തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. താലിബാന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 11 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

'യു.എസ്.-താലിബാന്‍ സമാധാന കരാര്‍ പ്രകാരം, ഞങ്ങള്‍ വിദേശസൈനികരെ ആക്രമിക്കുകയില്ല. എന്നാല്‍ അഫ്ഗാനിസ്താന് എതിരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം സാധാരണപോലെ തുടരും'- താലിബാന്‍ വക്താവ് സബീഹുള്ള മുജാഹിദ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എഫ്.പിയോടു പ്രതികരിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി 29നാണ് അമേരിക്കയും താലിബാനും സമാധാന കരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചത്. കരാറിന്റെ ഭാഗമായി, അടുത്ത 14 മാസത്തിനുള്ളില്‍ സേനയെ പൂര്‍ണമായും പിന്‍വലിക്കാമെന്ന് അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഖത്തറിന്റെ തലസ്ഥാനനഗരമായ ദോഹയില്‍ വെച്ചാണ് കരാറിലൊപ്പിട്ടത്. അഫ്ഗാന്‍സര്‍ക്കാരുമായി താലിബാന്‍ സമാധാനചര്‍ച്ച നടത്തുകയും ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍നിന്നു പിന്മാറുകയും ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ധാരണ.

രാജ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നീണ്ട പോരാട്ടത്തില്‍നിന്നാണ് ഉടമ്പടിയിലൂടെ യു.എസ്. പിന്മാറിയത്. താലിബാനുവേണ്ടി ആക്രമണരംഗത്ത് മുമ്പ് സജീവമായിരുന്ന മുല്ല അബ്ദുല്‍ ഘാനി ബറാദനും യു.എസിന്റെ പക്ഷത്തുനിന്ന് മുഖ്യഇടനിലക്കാരന്‍ സല്‍മായ് ഖലീല്‍സാദുമാണ് കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടത്.

കിഴക്കന്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ ഒരു ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരത്തിനിടെയാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎഫ്പി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ ബോംബാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍ സഹോദരങ്ങളാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതുവരെ ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.

content highlights: will resume operations against afghanistan forces says taliban