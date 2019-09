ഇസ്‌ലാമാബാദ്: ഇന്ത്യന്‍പൗരന്‍ കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവിന് നയതന്ത്രസഹായം തിങ്കളാഴ്ച നല്‍കുമെന്ന് പാകിസ്താന്‍. ഞായറാഴ്ചയാണ് പാകിസ്താൻ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ജാധവിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ച നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതികാര്യാലയത്തിന്റെ സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ചാണിത്.

ചാരപ്രവര്‍ത്തനവും ഭീകരവാദവും ആരോപിച്ചാണ് പാക് പട്ടാളക്കോടതി 2017 ഏപ്രിലില്‍ ജാധവിനു വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. അറസ്റ്റിലായതിനുശേഷം ജാധവിനു നയതന്ത്രസഹായം അനുവദിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ തയ്യാറായില്ല. 1963-ലെ വിയന്ന കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ഉടമ്പടിപ്രകാരം വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ അറസ്റ്റിലാവുന്നയാളുകള്‍ക്കു മാതൃരാജ്യത്തെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെടാനും നിയമസഹായം തേടാനുമുള്ള സൗകര്യം നല്‍കണം. കുല്‍ഭൂഷണ് ഇതു നിഷേധിച്ചുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യ ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് കേസില്‍ പുനര്‍വിചാരണയ്ക്കും ജാധവിനു നയതന്ത്രസഹായം നല്‍കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

content highlights: will grant consular access to Kulbhushan Jadhav on Monday, says Pakistan