ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തേക്കാളുമേറെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ മാരകാക്രമണത്തിന് ഇരയായത് അമേരിക്കന്‍ സംസ്ഥാനമായ ന്യൂയോര്‍ക്ക് ആണ്. അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ആകെ കോവിഡ് 19 മരണത്തിന്റെ പകുതിയും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. എന്തായിരിക്കാം ന്യൂയോര്‍ക്കിനെ ഇത്രയും രൂക്ഷമായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കാന്‍ കാരണം? ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ കുഴക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി കരുതപ്പെടുന്ന വുഹാനില്‍ കോവിഡ് 19 മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ അത് ന്യൂയോര്‍ക്കിനെ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ശവപ്പറമ്പാക്കി മാറ്റി. ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത വിധം അവിശ്വസനീയമാംവിധത്തലായിരുന്നു ഇവിടെ വൈറസ് വ്യാപനം. വൈറസിനെ കൈകാര്യംചെയ്തതില്‍ അധികൃതര്‍ക്കു സംഭവിച്ച വീഴ്ചയാണോ ഇതിനു കാരണമായത്?

മാര്‍ച്ച് 12ലെ കണക്ക് പ്രകാരം ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ 189,415 കോവിഡ് രോഗികളുണ്ട്. 9,385 പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 560,425 ഉം മരണസംഖ്യ 22,105 ഉം ആണെന്നിരിക്കെയാണ് ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ഉയര്‍ന്ന വൈറസ് വ്യാപനം. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകളോടൊപ്പം ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തിന്‍റെ പല സവിശേഷതകളും വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ രൂക്ഷത വര്‍ധിപ്പിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ എന്തുകൊണ്ടിത് സംഭവിച്ചു?

അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാണ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരം. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരമാണ് ഇത്. 86 ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തില്‍ മാത്രം വസിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാല്‍, ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററില്‍ 10,000 പേര്‍ താമസിക്കുന്നു. ജനസാന്ദ്രതയും വലിയതോതിലുള്ള വിദേശ സന്ദര്‍ശകരുടെ സാന്നിധ്യവുമാണ് ന്യൂയോര്‍ക്കിനെ വൈറസ് ബാധയുടെ തലസ്ഥാനമാക്കിമാറ്റിയതെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആന്‍ഡ്രൂ ക്വാമോ പറയുന്നു.

അമേരിക്കന്‍ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവേശനകവാടംതന്നെ ന്യൂയോര്‍ക്ക് ആണെന്നും പറയാം. പ്രതിവര്‍ഷം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആറ് കോടി വിനോദസഞ്ചാരികളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിദേശത്തുനിന്ന് വൈറസിന് ആദ്യം എത്തിച്ചേരാനും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുമുള്ള നഗരമാണ് ന്യൂയോര്‍ക്ക്. യൂറോപ്പില്‍നിന്നാവാം ന്യൂയോര്‍ക്കിലേയ്ക്ക് കോവിഡ് 19 എത്തിയതെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ കരുതുന്നത്. മാര്‍ച്ച് ആദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഫെബ്രുവരിയില്‍ത്തന്നെ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ വൈറസ് വ്യാപിച്ചുതുടങ്ങി എന്നും അവര്‍ കരുതുന്നു.

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക അസമത്വം നിലനില്‍ക്കുന്ന നഗരംകൂടിയാണ് ന്യൂയോര്‍ക്ക്. പാവപ്പെട്ടവര്‍ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന, ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ബ്രോണ്‍ക്‌സ്, ക്വീന്‍സ് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വൈറസ് വ്യാപനം കൂടുതല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. അതായത്, വൈറസിന് വ്യാപനത്തിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തില്‍ നേരത്തെതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുതയെന്ന് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പൊതുജനാരോഗ്യ വിഭാഗം പ്രൊഫസറും ദുരന്ത ലഘൂകരണ രംഗത്തെ വിദഗ്ധനുമായ ഇര്‍വിന്‍ റെഡ്‌ലീനര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സംഭവിച്ചത് ഗുരുതര വീഴ്ചകള്‍?

മാര്‍ച്ച് രണ്ടിന് ന്യൂ റോച്ചെല്ലെയില്‍ രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യസംവിധാനം നിലനില്‍ക്കുന്നതായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഇടമായിരുന്നു ന്യൂയോര്‍ക്ക്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേതുപോലെ ഇവിടെ വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകുമെന്ന് തങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും സങ്കല്‍പിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് എന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആന്‍ഡ്രൂ ക്വാമോ പറയുന്നു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും ശങ്കകള്‍ക്കും ശേഷമാണ് മാര്‍ച്ച് എട്ടിന് ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ സ്‌കൂളുകളും ബാറുകളും റസ്‌റ്റോറന്റുകളും അടയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവശ്യസാധന, സേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവ അടയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് മാര്‍ച്ച് 22ന് മാത്രമാണ്. പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ അധികൃതരില്‍നിന്നുണ്ടായത് വലിയ അലംഭാവമാണെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സ്‌കൂളുകളും റസ്‌റ്റോറന്റകളും അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മറ്റൊരു വിഭാഗം അതിനെ എതിര്‍ത്തു. ഏറെ മുന്‍കൂട്ടിയുള്ള നടപടികള്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും പെട്ടെന്ന് വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടയ്ക്കുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് ട്രെംപ് അടക്കം ഇത്തരമൊരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരം സമ്മിശ്രമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നടപടികള്‍ വൈകിപ്പിക്കുന്നതില്‍ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതായി ഇര്‍വിന്‍ റെഡ്‌ലീനര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ കാലിഫോര്‍ണിയ സ്വീകരിച്ച മികച്ച നടപടികളും അതിന്റെ ഗുണവശങ്ങളുമാണ് ന്യൂയോര്‍ക്കിനുണ്ടായ വീഴ്ചയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കാലിഫോര്‍ണിയ സ്വീകരിച്ച ത്വരിത നടപടികള്‍ മൂലം രോഗബാധയുടെ തോതും മരണനിരക്കും വളരെയധികം കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചു. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും രോഗബാധ 23,287 ഉം മരണം 681 ഉം മാത്രമാണ്.

ഉത്തരവാദികള്‍ ആര്?

രോഗബാധയുടെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷവും വലിയ അലംഭാവമാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റ് ആയ ക്വാമോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പരിശോധന വ്യാപകമാക്കുന്നതില്‍ വലിയ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ആവശ്യത്തിന് പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങള്‍ എത്തിക്കാന്‍ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. വെന്റിലേറ്ററുകള്‍ അടക്കം ജീവന്‍രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മാണത്തിനായി പ്രത്യേക അടിയന്തര അധികാരം ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഇപ്പോഴും ട്രംപ് ഭരണകൂടം തയ്യാറായിട്ടില്ല.

'നാം കാണുന്നതിലും വലിയ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചത്. ആയിരങ്ങള്‍ മരിക്കുകയും ദശലക്ഷണങ്ങള്‍ തൊഴില്‍രഹിതരാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ സൂചനകള്‍ നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം നല്‍കാനാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഈ ദുരന്തം ആവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകും?', ഗവര്‍ണര്‍ ആന്‍ഡ്രൂ ക്വാമോ ചോദിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്: എ.എഫ്.പി

Content Highlights: Why New York Took Massive COVID-19 Hit