ഒരു കുന്നോളം കാരറ്റ് ഒരു കോളേജിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടിറക്കിയത് എന്തിനെന്നാണ്‌ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ബുധനാഴ്ച ഉയര്‍ന്ന ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യമുണര്‍ത്തിയത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ച കാരറ്റ് കൂനയുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും തന്നെയാണ്. ലണ്ടനിലെ ഗോള്‍ഡ് സ്മിത്ത്‌സ് കോളേജിന് മുന്നിലെ റോഡിലാണ് 29 ടണ്‍(29,000 കിലോ ഗ്രാം) കാരറ്റ് ലോറിയില്‍ കൊണ്ടിറക്കിയത്.

അവസാനം കോളേജ് അധികൃതര്‍ തന്നെ പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായെത്തിയതോടെ പ്രശ്‌നം അവസാനിച്ചു. കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്റെ ഭാഗമായാണ് കാരറ്റിറക്കിയത് എന്ന് ഗോള്‍ഡ്‌സ്മിത്ത്‌സ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കോളേജിലെ എം.എഫ്എ. ഷോയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇസ്റ്റലേഷന്‍ ഒരുക്കിയത്. 'ഗ്രൗണ്ടിങ്' (Grounding) എന്ന ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ റഫേല്‍ പെരസ് ഇവാന്‍സ് ആണ് ഒരുക്കിയത്.

വന്‍വിലയിടിവിനെ തുടര്‍ന്ന് കര്‍ഷകര്‍ വിളവെടുത്ത കാരറ്റ് വഴിയോരങ്ങളില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കാണാനിടയായതില്‍ നിന്നാണ് ഇന്‍സ്റ്റലേഷനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചതെന്ന് ഇവാന്‍സ് പറഞ്ഞു. ഉപയോഗശേഷം ഫാമുകളില്‍ മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് തീറ്റയായി കാരറ്റ് എത്തിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെന്നും ഇവാന്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Does anyone know why a significant volume of carrots has just been dumped on Goldsmiths university campus? pic.twitter.com/oYj51IxHfp