വാഷിങ്ടണ്‍: പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ പ്രസ് പാസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് റദ്ദാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമം സി എന്‍ എന്നിന്റെ വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതിനിധി ജിം അകോസ്റ്റയുടെ പ്രസ് പാസാണ് ബുധനാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസ് റദ്ദാക്കിയത്.

അമേരിക്കന്‍ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പിറ്റേന്ന് നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. മധ്യഅമേരിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവരുടെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റവുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ്‌ ജിം ട്രംപിനോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചത്.

ജിമ്മിന്റെ ചോദ്യങ്ങളില്‍ ട്രംപ് അസ്വസ്ഥനാവുകയും അദ്ദേഹത്തോട് മൈക്ക് താഴെ വയ്ക്കാനും ഇരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ട്രംപിന്റെ നിര്‍ദേശം അനുസരിക്കാന്‍ ജിം തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹം തുടര്‍ന്നും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു. ഇതോടെ മര്യാദയില്ലാത്ത, ഭയങ്കരനായ വ്യക്തിയെന്നും ജനങ്ങളുടെ ശത്രുവെന്നും ജിമ്മിനെ ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ജിമ്മിന്റെ പ്രസ് പാസ് റദ്ദാക്കിയത്.

I'm posting this close up not to bolster my argument that Jim Acosta did nothing wrong, because I think that's pretty clear. Instead, look at the way this staffer keeps looking to Trump for confirmation on each attempt. It's so creepy. This blind obedience is cult like. pic.twitter.com/PRLBxkoCHI