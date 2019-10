ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇസ്രായേല്‍ സ്‌പൈവെയറായ പെഗാസസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരേയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരേയും നിരീക്ഷിച്ചതായി വാട്‌സാപ്പിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. വാട്‌സാപ്പ് വീഡിയോ കോളിലൂടെ 1400 ഓളം പേരുടെ ഫോണുകള്‍ ഇസ്രായേല്‍ സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി എന്‍.എസ്.ഒ എന്ന ഐടി കമ്പനി ചോര്‍ത്തി നല്‍കയെന്നാരോപിച്ച് യുഎസ് ഫെഡറല്‍ കോടതിയില്‍ വാട്‌സാപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തിരുന്നു. 20 ഓളം രാജ്യത്തുള്ള നയതന്ത്രജ്ഞരടക്കമുള്ളവരുടെ ഫോണുകളായിരുന്നു ഹാക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതില്‍ ഇന്ത്യക്കാരും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വാട്‌സാപ്പ് ഇപ്പോള്‍ സ്ഥരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഇന്ത്യന്‍ വക്താവ് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിനോടാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരും നിരീക്ഷക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. എത്രയാളുകളുണ്ടെന്നത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാനാവില്ല. എന്നാല്‍ അതൊരു ചെറിയ സംഖ്യയല്ലെന്നും ഒരു വാട്‌സാപ്പ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ 24 ഓളം അഭിഭാഷകര്‍, ദളിത് പ്രവര്‍ത്തകര്‍, മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവരുടെ ഫോണുകള്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തോളം അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് വാട്‌സാപ്പ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലെ ഫെഡറല്‍ കോടതിയിലാണ് എന്‍എസ്ഒ എന്ന കമ്പനിക്കെതിരെ വാട്സാപ്പ് കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 100 പേരെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. സ്പഷ്ടമായ ദുരുപയോഗ രീതിയെന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്സാപ്പ് വീഡിയോ കോളുകള്‍ വഴിയാണ് എന്‍.എസ്.ഒ. സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്കായി ഫോണുകള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്യാന്‍ സഹായിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം.

അതേ സമയം എന്‍.എസ്.ഒ വാട്സാപ്പിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചു. വാട്സാപ്പിന്റെ പരാതി നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടുമെന്ന് എന്‍.എസ്.ഒ.അറിയിച്ചു. തീവ്രവാദത്തിനും ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ പോരാടാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് ലൈസന്‍സുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനും നിയമ നിര്‍വഹണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കും സാങ്കേതികവിദ്യ നല്‍കുക എന്നതാണ് എന്‍എസ്ഒയുടെ ഏക പ്രവര്‍ത്തന ലക്ഷ്യമെന്നും കമ്പനി പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

