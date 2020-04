ജനീവ: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് നല്‍കിവരുന്ന വാര്‍ഷിക സംഭാവന ഇനി മുതല്‍ നല്‍കില്ലെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ. മറച്ചുവെക്കുകയും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്‌തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ട്രംപ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കു പിന്നാലെയെത്തിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കും മുന്നില്‍ പകച്ചുനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കാനൊരുങ്ങുന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

വിവരം മറച്ചുവെച്ചു, പണം നല്‍കില്ലെന്ന് ട്രംപ്

വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിലേക്ക് വിദഗ്ധ മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തെ അയക്കാനോ ചൈനയുടെ സുതാര്യതയില്ലായ്മ ലോകത്തെ അറിയിക്കാനോ സംഘടനയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഈ മഹാമാരിയെ തുടക്കത്തില്‍ത്തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനും മരണം കുറയ്ക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു. ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ.യ്ക്ക് പണം നല്‍കുന്നത് നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ എന്റെ ഭരണകൂടത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. യു.എസ്. വര്‍ഷം തോറും 40 മുതല്‍ 50 വരെ കോടി ഡോളര്‍ സംഘടനയ്ക്കു നല്‍കുമ്പോള്‍ ചൈന നല്‍കുന്നത് വെറും നാലു കോടി ഡോളറാണ്- ട്രംപ്

ട്രംപ് പണം നല്‍കാതിരുന്നാല്‍?

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പ്രത്യേക ഏജന്‍സിയായ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയില്‍ 194 രാജ്യങ്ങളാണ് അംഗമായിട്ടുള്ളത്. അംഗങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള സംഭവനകള്‍ കൊണ്ടാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.

സമ്പത്തിന്റെയും ജനസംഖ്യയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ.യ്ക്ക് സാമ്പത്തികവിഹിതം നല്‍കണം. 2018-'19-ലെ ബജറ്റ് പ്രകാരം യു.എസാണ് സംഘടനയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിഹിതം നല്‍കിയത്. ആകെ ബജറ്റിന്റെ 20 ശതമാനമായിരുന്നു ഇത്. ബ്രിട്ടന്‍ ആണ് രണ്ടാമത്. 4 കോടി ഡോളറാണ് ചൈനയുടെ വിഹിതം.

ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണ്.

അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അസസ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്

സ്വമേധയാ ഉള്ള സംഭവനകള്‍

രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെയും ജനസംഖ്യയുടേയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അംഗങ്ങളായ രാജ്യങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ട പണമാണ് അസസ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ വളണ്ടറി ഫണ്ടിലേക്കും രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സംഭാവന നല്‍കാം.

2018-19ലെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അസസ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് നല്‍കുന്ന രാജ്യം അമേരിക്കയാണ്. അതിനാല്‍ സംഘടനയുടെ ഓരോ വര്‍ഷത്തേയും ബജറ്റ് യുഎസിന്റെ സംഭാവനകളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ ബജറ്റിന്റെ 20 ശതമാനമാണ് അമേരിക്കയുടെ വിഹിതം. 237 മില്ല്യണ്‍ ഡോളറാണ് ഇത് പ്രകാരം അമേരിക്ക നല്‍കുക. ഇതിന് പുറമേ വളണ്ടറി സംഭാവനയായി 656മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍ നല്‍കുമെന്നും യുഎസ് വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ വാര്‍ഷിക വിഹിതം നല്‍കില്ലെന്നാണ് ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചത്.

ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അടിയന്തര ധനസഹായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കേണ്ടി വരും. കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കിയും മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഇതി തിരിച്ചടിയാവും.

2020-21 വര്‍ഷത്തേക്ക് മലേറിയ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, പോളിയ നിര്‍മാര്‍ജനം, ഭാവിയില്‍ നേരിടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍, പഠനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി 4.8 ബില്ല്യണ്‍ ഡോളറാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം 720 മില്ല്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ പദ്ധതികളെ ബാധിക്കും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2019 മുതല്‍ 2020 മാര്‍ച്ച് വരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് യുഎസ് 99 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ സംഭാവന നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍.

സംഭാവനകള്‍ കുറയ്ക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത്- ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒയ്ക്കുള്ള സംഭാവനകള്‍ കുറയ്ക്കാനുള്ള സമയമല്ലയിതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും ഈപ്രതിസന്ധിയോട് ആരൊക്ക എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിച്ചുവെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനും വിഹിതം നല്‍കുന്നത് റദ്ദാക്കാനുമുള്ള സമയമിതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

പാഴാക്കാന്‍ ഒട്ടും സമയമില്ല. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടച്ചുനീക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യമെന്നായിരുന്നു ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ. മേധാവി ടെഡ്രോസ് അഥാനോം ഗബ്രിയേസൂസിന്റെ പ്രതികരണം.

