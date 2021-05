ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം ഇസ്രയേല്‍-പലസ്തീന്‍ സംഘര്‍ഷം രക്തരൂക്ഷിതമായിരിക്കുകയാണ്. ജൂതന്‍മാര്‍ക്കും മുസ്ലിംകള്‍ക്കും ഒരു പോലെ വൈകാരികമായ ജറുസലേം നഗരത്തിലും പരിസരത്തും പലസ്തീന്‍ പ്രതിഷേധക്കാരും ഇസ്രയേല്‍ പോലീസും ഏറ്റുമുട്ടല്‍ പതിവാണെങ്കില്‍ രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്ന വലിയ സംഘര്‍ഷങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് കാലമായി അറുതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ റമദാനിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ പലസ്തീനികളുടെ ചില കൂടിച്ചേരലുകള്‍ തടയാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ നീക്കം നടത്തിയതോടെണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ഇതുവരെ കുട്ടികളടക്കം 35-ഓളം പലസ്തീനികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹമാസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പലസ്തീന്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ നടത്തുന്ന റോക്കറ്റാക്രമണത്തില്‍ അഞ്ചു ഇസ്രയേലുകാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേലില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഒരു മലയാളി കെയര്‍ടേക്കറും കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഇരുപക്ഷത്തുമായി നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കല്ലേറുകളും നേര്‍ക്കു നേരുളള ഏറ്റുമുട്ടലുകളുമായി തുടങ്ങിയ സംഘര്‍ഷം ഇപ്പോള്‍ ആകാശയുദ്ധമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു.

പുതിയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം

ഏപ്രില്‍ പകുതിയോടെ റമദാന്‍ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് പുതിയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായത്. പലസ്തീനികള്‍ക്ക് നേരെ ഇസ്രയേല്‍ ചില നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതാണ് സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചത്. പലസ്തീന്‍ പ്രതിഷേധക്കാരും ഇസ്രയേല്‍ പോലീസും രാത്രി ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ തുടര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഡമാസ്‌കസ് ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ഇസ്രായേല്‍ പോലീസ് തടസ്സങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചത് സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാക്കി. മുസ്ലിങ്ങള്‍ പരമ്പരാഗതമായി നോമ്പിന്റെ വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇസ്രയേല്‍ പോലീസ് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്.

ഒത്തുചേരാനുള്ള തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം ആരോപിച്ച് മെയ് ഏഴിന് റമദാനിലെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച ഷേഖ് ജറയ്ക്ക് സമീപം പ്രതിഷേധം നടത്തിയ പലസ്തീനികള്‍ക്ക് നേരെ ഇസ്രയേല്‍ പോലീസിന്റെ നടപടിയുണ്ടായി. റബ്ബര്‍ ബുള്ളറ്റുകളും ഗ്രനേഡുകളുമായിട്ടാണ് ഇസ്രയേല്‍ പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ നേരിട്ടത്. കിഴക്കന്‍ ജറുസലേമിന്റെ അയല്‍പ്രദേശമായ ഷേഖ് ജറയില്‍നിന്ന് പലസ്തീന്‍ കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.

1967-ല്‍ ജറുസലേം പിടിച്ചെടുത്തതിന്റെ ഓര്‍മയ്ക്കായുള്ള ജറുസലേം ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന വാര്‍ഷിക ആഘോഷവും സംഘര്‍ഷത്തിന് മൂര്‍ച്ച കൂട്ടി.

കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍ ഭീഷണി

ഷേഖ് ജറയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇസ്രയേല്‍-പലസ്തീന്‍ പൗരന്മാര്‍ തമ്മില്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി നിയമപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. മെയ് ഒമ്പതിന് പലസ്തീനികളെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്രയേല്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാനിരുന്നതായിരുന്നു. കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍ ഭീഷണി മുന്നില്‍ കണ്ട് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് കോടതി വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിവെച്ചു.

അല്‍ അഖ്‌സ പള്ളിയിലെ സംഘര്‍ഷം

ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ മൂന്നാമത്തെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് മസ്ജിദുല്‍ അഖ്‌സ. കിഴക്കന്‍ ജറുസലേമില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അല്‍ അഖ്‌സ പള്ളിയിലും പരിസരത്തും തിങ്കളാഴ്ച സംഘര്‍ഷം നടന്നു. ഇസ്രയേല്‍ പോലീസ് പള്ളിക്കുള്ളില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡിനെ തുടര്‍ന്ന് പള്ളിവളപ്പില്‍നിന്ന് ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യത്തെ ഇറക്കി വിടണമെന്ന് ഹമാസ് അന്ത്യശാസനം നല്‍കി.

അല്‍ അഖ്‌സ പള്ളിയില്‍ അടുത്ത കാലത്തായി പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ ജൂത മതവിശ്വാസികളും പ്രാര്‍ഥനയ്‌ക്കെത്താറുണ്ട്. പള്ളി ഇസ്രയേല്‍ പിടിച്ചടക്കുമെന്നും വിഭജിക്കുമെന്നുമുള്ള ഭയത്തില്‍ ഇതിനെ പലസ്തീനികള്‍ എതിര്‍ക്കാറാണ് പതിവ്. ജറുസലേമിലും അല്‍ അഖ്‌സ പള്ളിയിലും നടക്കുന്ന സംഘര്‍ഷം മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.

വിവേചനപരമായ നയങ്ങള്‍

കിഴക്കന്‍ ജറുസലേമില്‍ ജനിച്ച ജൂതന്മാരെല്ലാം ഇസ്രയേലി പൗരന്മാരാണ്. എന്നാല്‍ അവിടെ നിന്നുള്ള പലസ്തീനികള്‍ക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വാസസ്ഥലം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ നഗരത്തിന് പുറത്ത് ദീര്‍ഘകാലം താമസിച്ചാല്‍ ആ സൗകര്യം റദ്ദാക്കപ്പെടും. അവര്‍ക്ക് പൗരത്വത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും, പക്ഷേ ഇത് വളരെ നീണ്ടതും അനിശ്ചിതവുമായ പ്രക്രിയയാണ്. ഇസ്രയേല്‍ നിയന്ത്രണം അവര്‍ അംഗീകരിക്കാത്തതിനാല്‍ മിക്കവരും ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല.

ഹമാസ്-ഇസ്രായേല്‍

ഗാസ ഭരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പായ ഹമാസ് സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇസ്രയേലിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്രയേലിനെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള റോക്കാക്രമണമാണ് ഹമാസ് നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഹമാസ് തൊടുത്തുവിടുന്ന റോക്കറ്റുകളില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും തകര്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ്രയേല്‍ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ഗാസയില്‍ കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ഗാസയിലെ 12 നിലകളുള്ള കെട്ടിടമടക്കം തകര്‍ന്നു.

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.



We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn