ന്യൂയോര്‍ക്ക്: മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട സന്ദര്‍ശനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാല്‍ഡ് ട്രംപ് മടങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണ്. പ്രഥമ ഇന്ത്യന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ട്രംപിന്റെ യാത്രയെ അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമങ്ങളും സോഷ്യല്‍മീഡിയയും ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇതിനിടയില്‍ ട്രംപിന്റെ സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡിലെ ചില സെര്‍ച്ചിംഗ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയുന്നത്.

ട്രംപ് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കക്കാര്‍ ഗൂഗിളില്‍ തിരയുന്നതെന്നാണ് ഇന്ത്യടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 'എന്താണ് ഈ ഇന്ത്യ','എവിടെയാണ് ഇന്ത്യ' എന്നീ ചോദ്യങ്ങളാണ് വ്യാപകമായി തിരയുന്നത്.

ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ജനുവരി 28 മുതല്‍ ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ അമേരിക്കയിലെ ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചില്‍ വ്യാപകമായി. ഇതില്‍ 'എവിടെയാണ് ഇന്ത്യ' എന്ന ചോദ്യമാണ് വലിയതോതില്‍ തിരഞ്ഞത്. അമേരിക്കയിലെ കൊളംമ്പിയയില്‍ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തിരച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ ട്രെന്‍ഡ് പറയുന്നത്.

