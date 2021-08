അജ്ഞാത രോഗത്തിന്റെ ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലാ ഹാരിസിന്റെ വിയറ്റ്‌നാം യാത്ര വൈകി. എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഹവാന സിന്‍ഡ്രം ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് യാത്ര വൈകിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്താണ് ആ ഹവാന സിന്‍ഡ്രോം?

2016 മുതലാണ് ഹവാന സിന്‍ഡ്രോമിനെ കുറിച്ച് കേട്ടുതുടങ്ങിയത്. ക്യൂബന്‍ തലസ്ഥാനം ഹവാനയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന യുഎസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികള്‍ക്കും എംബസിയിലെ ഏതാനും ജീവനക്കാര്‍ക്കുമാണ് ആദ്യമായി ഈ അജ്ഞാത രോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗത്തിന് ഹവാന സിന്‍ഡ്രോം എന്ന പേര് വന്നത്.

വിചിത്രമായ ചില ശബ്ദങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുക, അപരിചിതമായ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍ അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഇവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായത്. ഇതിനു പുറമേ ഛര്‍ദി, ശക്തമായ തലവേദന, ക്ഷീണം, തലകറക്കം, ഉറക്കപ്രശ്‌നങ്ങള്‍, കേള്‍വിക്കുറവ്, ഓര്‍മപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവയും അനുഭവപ്പെട്ടു. ലക്ഷണങ്ങള്‍ തീവ്രമാകുന്നതോടെ ജോലിയില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകാതെ മിക്ക ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വമേധയാ വിരമിക്കുകയാണ് പതിവ്.

ക്യൂബയിലെ അമേരിക്കന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞര്‍ക്കാണ് ആദ്യം ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെങ്കിലും പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്തുള്ള അമേരിക്കന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടുതുടങ്ങി. ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഇരുന്നൂറോളം യുഎസ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഹവാന സിന്‍ഡ്രത്തിന്‌ ഇരയായതെന്ന് സിഐഎ ഡയറക്ടര്‍ വില്ല്യം ബേണ്‍സ് പറഞ്ഞു. സമര്‍ഥരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ പലരും അജ്ഞാതരോഗത്തിനിരയാവുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ നയതന്ത്രപദ്ധതികളെ തെല്ലൊന്നുമല്ല ബാധിച്ചത്.

രോഗം ബാധിച്ച ചിലര്‍ക്ക് പെട്ടന്നുതന്നെ രോഗം ഭേദമായി. എന്നാല്‍ മറ്റുചിലര്‍ക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാലങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്നു. ജോലിയേയും നിത്യജീവിതത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍ രോഗത്തിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലം നീണ്ടു. രോഗത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥ കാരണം എന്താണെന്നതിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. വിദേശദൗത്യവുമായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേരെയുള്ള രഹസ്യാക്രമണമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. യുഎസ് തന്നെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റഷ്യക്കെതിരെയുള്ള രഹസ്യനീക്കങ്ങള്‍ക്കായി വിദേശരാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന നയതന്ത്രഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ പലര്‍ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടുതുടങ്ങിയതോടെ റഷ്യന്‍ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയം ശക്തമായി. അമേരിക്കയും ക്യൂബയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധത്തിലെ പാളിച്ചകളും അന്വേഷണത്തിനിടയ്ക്ക് ഉയര്‍ന്നതോടെ ക്യൂബയും ചൈനയും അമേരിക്കയുടെ സംശയവലയത്തിനുള്ളിലായി. വ്യക്തമായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേര്‍ക്കുള്ള ഈ 'രഹസ്യാക്രമണ'മെന്നാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് അമേരിക്ക തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. 2017ല്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ട്രംപ് ആരോപിച്ചത് യുഎസ് ഉദ്യോസ്ഥര്‍ക്കെതിരേ ക്യൂബയും റഷ്യയും ചേര്‍ന്ന് അജ്ഞാത ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ്.

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഹവാന സിന്‍ഡ്രം എന്താണെന്ന പഠനങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം നീണ്ടെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥ കാരണമോ ചികിത്സയോ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ആര്‍ക്കും സാധിച്ചില്ല. ജോലിയിലേയോ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേയോ സമ്മര്‍ദം മൂലമുണ്ടാവുന്ന മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളാവാം രോഗത്തിന്റെ കാരണം എന്നാണ് ചില മനഃശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വിശദീകരിച്ചത്.

എന്നാല്‍ 2020ല്‍ പുറത്തുവന്ന നാഷണല്‍ അക്കാദമീസ് ഓഫ് സയന്‍സസ് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മതരംഗങ്ങളുടെ പ്രയോഗമാണ് ഹവാന സിന്‍ഡ്രോമിന്റെ വിശ്വസനീയമായ കാരണം എന്നാണ്. അതായത് വൈദ്യുതകാന്ത തരംഗങ്ങള്‍ പ്രത്യേക ആവൃത്തിയില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹവാന സിന്‍ഡ്രോമിന് കാരണമാവാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നാണ് ചുരുക്കം. അമേരിക്കയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന 19 വിദഗ്ധരടങ്ങിയ ഗവേഷണസംഘമാണ് ഹവാന സിന്‍ഡ്രോമിനെ കുറിച്ച് ഇത്തരം ഒരു കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയത്. നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുണ്ടായ മാനസിക-ശാരീരിക പ്രതിഭാസത്തിന് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും പ്രാഥമികകാരണം സൂക്ഷ്മതരംഗങ്ങളാണെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്.

ബോധപൂര്‍വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന മാനസിക-ശാരീരിക അവസ്ഥയാണ് ഹവാന സിന്‍ഡ്രോം. വേദന, മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദം തുടങ്ങിയവ ആളുകള്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ മുറിയില്‍ വെച്ചോ ആണ്. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ പോലുള്ള പൊതുവായ എനര്‍ജി സ്രോതസ്സുകളല്ല ഈ പ്രത്യേകതരം അനുഭവത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായതെന്നും നാഷണല്‍ അക്കാദമീസ് ഓഫ് സയന്‍സസ് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള മറ്റ് സാധ്യതകളും പഠനം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.

ദി ജേണല്‍ ഓഫ് ദി അമേരിക്കന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനവും പറയുന്നത് ലേസര്‍, മൈക്രോവേവ്, ബീംസ് പോലുള്ള ഊര്‍ജതരംഗങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലമുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങളാവാം യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. ശക്തിയേറിയ ഊര്‍ജ തരംഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ ഡയറക്ടട് എനര്‍ജി വെപ്പണ്‍സ് എന്നാണ് പൊതുവേ പറയുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ശാരീരിക പ്രതിഭാസം അഥവാ ഹവാന സിന്‍ഡ്രോമിനെ ഡയറക്ടട് എനര്‍ജി സ്വാധീനം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കന്‍ ഗവേഷകസംഘങ്ങളുടെ പഠനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

Content Highlights: What is ‘Havana Syndrome’, due to which Kamala Harris’s trip to Vietnam was delayed