ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കൊറോണ വൈറസ് (കൊവിഡ്-19) രോഗികള്‍ പെരുകുന്ന യു.എസ്. മഹാമാരിയുടെ അടുത്ത പ്രഭവകേന്ദ്രമാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ(ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ.) മുന്നറിയിപ്പ് യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നതായി സൂചന. യുഎസില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകള്‍ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച മാത്രം യുഎസില്‍ 200 ലധികം പേര്‍ മരിച്ചു. 24 മണിക്കൂറില്‍ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ 10,000 കടന്നു.

കൊറോണയെ തുടര്‍ന്ന് യുഎസില്‍ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ മരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ചയാണ്. ജനുവരി അവസാനത്തോടെയാണ് അമേരിക്കയില്‍ കൊറോണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. അതിന് ശേഷം അതിവേഗത്തിലാണ് രോഗം പടര്‍ന്നുപിടിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ 921 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നാല് ദിവസം മുമ്പുവരെ 326 മരണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് യുഎസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. നാല് ദിവസത്തിനിടയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള അത്രയും പേര്‍ മരിച്ചത്. നാടകീയമായിട്ടാണ് യുഎസില്‍ രോഗം പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച 164 പേരാണ് മരിച്ചതെങ്കില്‍ ബുധനാഴ്ച അത് 216 ലേക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു. 65000 ത്തിലധികം പേരില്‍ ഇതുവരെ രോഗം പിടികൂടി.

ചൈനക്കും ഇറ്റലിക്കും ശേഷം യുഎസാകും കൊറോണയുടെ അടുത്ത ആഘാതകേന്ദ്രമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ തോത് നല്‍കുന്ന സൂചന അതാണെന്ന് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ. വക്താവ് മാര്‍ഗരറ്റ് ഹാരിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ ലോകത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്ത പുതിയ കേസുകളില്‍ 85 ശതമാനവും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും യു.എസിലുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



വെന്റിലേറ്ററില്ല, ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ അതിഗുരുതരം; ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷണസമിതി

യു.എസില്‍ ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തില്‍ അതിഗുരുതരമാണ് സ്ഥിതി. രാജ്യത്തെത്തന്നെ മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിലേതിനെക്കാള്‍ അഞ്ചിരട്ടി വേഗത്തിലാണ് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത്. ഓരോ മൂന്നുദിവസത്തിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാവുകയാണ്. ന്യൂയോര്‍ക്കിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും വൈറസ് അതിവേഗത്തില്‍ വ്യാപിക്കുന്നതില്‍ യു.എസ്. കൊറോണ വൈറസ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ആശങ്കയറിയിച്ചു. നഗരത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനുംദിവസങ്ങള്‍ക്കിടെ പുറത്തുപോയ എല്ലാവരും 14 ദിവസത്തേക്ക് സ്വയം സമ്പര്‍ക്കവിലക്കില്‍ ഇരിക്കണമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബുധനാഴ്ചയിലെ കണക്കുകളനുസരിച്ച് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 280 പേര്‍ ഇവിടെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അടിയന്തര ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ന്യൂയോര്‍ക്കിലേക്ക് 24 ലക്ഷം മുഖാവരണവും 19 ലക്ഷം സര്‍ജിക്കല്‍ ഗൗണും 13.5 ലക്ഷം കൈയുറയും 4000 വെന്റിലേറ്ററും അയച്ചതായി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. 60 ശതമാനം പുതിയ കേസുകളും മെട്രോയ്ക്കു പുറത്തുനിന്നാണ് വരുന്നത്. 31 ശതമാനം പേര്‍ മരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആശങ്ക വളരെ വലുതാണെന്ന് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സ് അംഗം ഡെബോറ ബിര്‍ക്‌സ് പറഞ്ഞു.

വെന്റിലേറ്റര്‍ സൗകര്യവും അപര്യാപ്തമാണ്. രോഗികളെ പരിചരിക്കാന്‍ 30,000 വെന്റിലേറ്റര്‍ വേണ്ടപ്പോള്‍ ഫെഡറല്‍ എമര്‍ജന്‍സി മാനേജ്മെന്റ് ഏജന്‍സി 400 എണ്ണമാണ് അയച്ചതെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ഗവര്‍ണര്‍ ആന്‍ഡ്രൂ കുവോമോ പറഞ്ഞു. 26,000 പേരെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണോ വേണ്ടതെന്നാണ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ രോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. വെന്റിലേറ്റര്‍ അനുവദിക്കുമ്പോള്‍ ഫെഡറല്‍ എമര്‍ജന്‍സി മാനേജ്മെന്റ് ഏജന്‍സി ന്യൂയോര്‍ക്കിന് പ്രഥമപരിഗണന നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലോക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ട്രംപ്

പ്രധാന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അടച്ചിടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് അതിനു തയ്യാറാവാത്തതില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയരുന്നു. ഈസ്റ്ററിനുമുമ്പ് രാജ്യം പൂര്‍വ സ്ഥിതിയിലാകുമെന്നും ട്രംപ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായ യു.എസ്. അടച്ചാല്‍ രാജ്യം മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മരണസംഖ്യയുടെ അത്രയും കൊറോണ കാരണമുണ്ടാകില്ലെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Content Highlights: Wednesday has been deadliest day in reported coronavirus deaths in US