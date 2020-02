ബെയ്ജിങ്: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് മുമ്പ് ചൈനീസ് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഉള്ളവര്‍ക്ക് അനുവദിച്ച റെഗുലര്‍, ഇ-വിസകള്‍ റദ്ദാക്കിയതായി ഇമിഗ്രേഷന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.എന്നാല്‍ ഹോങ് കോങ്, മക്കാവൂ, തായ് വാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല.

ചൈനയില്‍ ഉള്ളവരോ, ജനുവരി 15 ന് ശേഷം ചൈനയില്‍ എത്തിയവരോ ആയ വിദേശികള്‍ വിമാനമാര്‍ഗമോ, ജലമാര്‍ഗമോ, കരമാര്‍ഗമോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മ്യാന്‍മര്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, അതിര്‍ത്തികളില്‍ ഇന്ത്യ സ്‌ക്രീനിങ്ങും പരിശോധനയും കര്‍ശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റിയും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ സമാനമായ സ്‌ക്രീനിങ്ങും പരിശോധനയും വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടയില്‍ ബാങ്കോക്കില്‍ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരാള്‍ രോഗവിമുക്തി നേടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ആയതായി തായ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ചൈനീസ് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോയ 50 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍ക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. ചികിത്സയിലുള്ള എട്ടുപേരെക്കൂടി ഉടന്‍ ഡിസ്ചാര്‍ജ്‌ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് തായ് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

