കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനെ കീഴടക്കിയതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തിന്റെ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രവേശിച്ച് താലിബാന്‍. ആയുധങ്ങളേന്തി താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി.

രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനി സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചപ്പോള്‍ നേതാക്കള്‍ ഇരുന്ന കസേരകളില്‍ തോക്കുകള്‍ പിടിച്ച് താലിബാന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ആണ് പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഞായറാഴ്ചയാണ് തലസ്ഥാനമായ കാബൂളും കീഴടക്കി അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ നിയന്ത്രണം താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുത്തത്. അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ പുനഃനിര്‍മാണത്തില്‍ ഇന്ത്യ നല്‍കിയ സംഭാവനകളിലൊന്നാണ് അഫ്ഗാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരം.

Taliban have entered the Parliament of Afghanistan. This building was built by India.#Kabul #Taliban #Afghanistan #KabulHasFallen pic.twitter.com/BEYowxdstA