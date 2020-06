ചിമ്പാന്‍സികളും ഗൊറില്ലകളും ജനിതകമായി മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ്. മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തോടും പെരുമാറ്റത്തോടും മാത്രമല്ല, പല സ്വാഭാവങ്ങളും ഒരുപോലെ. ഇപ്പോള്‍ സാധാരണ കുരങ്ങനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സമാനസ്വഭാവമാണ് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്. ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട, പഴം കഴിക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങന്റെ വീഡിയോ 1.25 കോടി പേരാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കണ്ടത്. പഴം വൃത്തിയാക്കി കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ആ അമ്മക്കുരങ്ങന്‍. ഒപ്പമൊരു കുഞ്ഞിക്കുരങ്ങനുമുണ്ട്.

നമ്മള്‍ പഴം കഴിക്കുന്നത് ഒന്നോര്‍ത്ത് നോക്കൂ...ആദ്യം തൊലി കളഞ്ഞ് പിന്നെ പഴത്തിന് മുകളിലെ നാരുകള്‍ കളഞ്ഞ്, അങ്ങനെയല്ലേ? ഈ കുരങ്ങനും അതു തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് കളയുന്ന നാരുകള്‍ കുഞ്ഞിക്കുരങ്ങന്റെ തലയില്‍ വീഴുമ്പോള്‍ അതും കുരങ്ങന്‍ എടുത്തു കളയുന്നുണ്ട്.

'പഴത്തിന്റെ മുകളില്‍ ഒരു നാര് പോലും അവശേഷിക്കുന്നത് കുരങ്ങന്മാര്‍ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല' എന്ന് കുറിപ്പോടെയാണ് മാര്‍ എന്ന ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയ്ക്ക് കമന്റുകളുമായെത്തിയത് ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ്. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തു. അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് കുരങ്ങന്റെ പഴം തീറ്റയ്ക്ക് ലൈക്കുകള്‍ നല്‍കിയത്.

they don’t like the stringy bits on bananas either!!!! i don’t know what i’m going to do with this info yet but it makes me happy to know. pic.twitter.com/pj1TgNMMq3