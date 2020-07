'ടെലിഫോൺ മണിപോൽ സിരിപ്പവ ഇവളാ...'എന്ന റഹ്മാൻഗാനം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ ടെലിഫോൺ മണി പോലെ ചിരിക്കുന്നതിന് പകരം ഡാൻസ് നമ്പറുകൾ ചെയ്ത് സൂപ്പർസ്റ്റാറായിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊക്കാറ്റൂ. മുൻ അമേരിക്കൻ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ താരം റെക്സ് ചാപ്മാൻ ഷെയർ ചെയ്ത വീഡിയോയിലെ ഡാൻസർ ഒരു തത്തയാണ്.

ഫോണിലെ അലാം ടോണുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് തത്തയുടെ നൃത്തം. ഓരോ ടോണിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഡാൻസ് അതാണ് ഈ കൊക്കാറ്റൂവിന്റെ പോളിസി. കൗതുകകരമായ നൃത്തച്ചുവടുകളാൽ ഓൺലൈൻ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ പക്ഷി. ശരീരമിളക്കിയാണ് കൊക്കാറ്റൂവിന്റെ ഡാൻസ്.

Ok, so this bird doing multiple dances to different alarm ringtones is definitely the Twitter content I’m here for.



Birds, bruh...pic.twitter.com/CVHvBtIStz