ലണ്ടന്‍: ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാനുള്ള വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ നല്‍കാന്‍ വായ്പാതട്ടിപ്പ് നടത്തി മുങ്ങിയ മദ്യരാജാവ് വിജയ് മല്യയ്ക്ക് അനുമതി. യു.കെ ഹൈക്കോടതിയാണ് അനുമതി നല്‍കിയത്.

യു.കെ.ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സാജിദ് ജാവിദ് ഒപ്പിട്ട ഉത്തരവിലാണ് അപ്പീല്‍ നല്‍കാന്‍ മല്യക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 9,000 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ വിചാരണ നേരിടുന്നതിനാണ് മല്യയെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

ഹൈക്കോടതി വിധിയില്‍ ഒരു നല്ലവശമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്ന് മല്യ പ്രതികരിച്ചു. മകന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥും കാമുകി പിങ്കി ലാല്‍വാനിയും മല്യക്കൊപ്പം കോടതിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

കോടതി അപ്പീല്‍ നല്‍കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയതോടെ യുകെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ കേസിന്റെ മുഴുവന്‍ വാദം കേള്‍ക്കലും നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാനുള്ള വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ നല്‍കുന്നതിന് ഫെബ്രുവരി 14-ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിന് ഇത് തള്ളുകയുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് ഏപ്രില്‍ 11 വാക്കാലുള്ള അപേക്ഷ നല്‍കുകയായിരുന്നു.

