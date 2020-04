ലണ്ടന്‍: തന്റെ ഹര്‍ജി തള്ളിയ യു.കെ കോടതി വിധിയില്‍ നിരാശയെന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ട മദ്യ വ്യവസായി വിജയ് മല്ല്യ. തന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം നിയമപരമായ മറ്റ് നടപടികള്‍ തേടുമെന്നും മല്ല്യ വ്യക്തമാക്കി.

2500 കോടി രൂപ ഇതിനോടകം തന്നെ ബാങ്കുകള്‍ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ആകെ കടമെടുത്ത തുകയുടെ അമ്പത് ശതമാനമാണിത്. ഞാന്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും അടക്കാമെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് ബാങ്കുകളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചതാണ്. എന്നാല്‍ അനുവദിച്ചില്ല.- യു.കെ.കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ മല്ല്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The Banks have already recovered in cash a sum of Rs 2500 crores which is 50 percent of the Principal amount. I have repeatedly offered to repay the Banks in full but, sadly to no avail.