ഗ്രീസിലെ സ്‌കിയാതോസ് വിമാനത്താവളത്തിന് അടുത്തുള്ള ബീച്ചില്‍ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ തലയ്ക്ക് തൊട്ട് മുകളിലൂടെ പറന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വേയ്‌സ് വിമാനം ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നു. ആളുകൾ മതിലുകളിൽ കയറി നിന്ന് വീഡിയോ പകർത്തുന്നു. ചിലർ സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ട്. വിമാനത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ചിലർ വീഴാൻ പോകുന്നുമുണ്ട്. യൂടൂബ് ചാനലായ കാര്‍ഗോസ്‌പോട്ടരർ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൂപ്പർഹിറ്റാണ്.

എംപറര്‍ ഇ 190 വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന വിമാനം വന്‍ ശബ്ദത്തോടെ റണ്‍വേയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ടൂറിസ്റ്റുകളില്‍ ചിലര്‍ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കാണാം. വിമാനത്തിന്റെ ശക്തിയില്‍ ചിലര്‍ നീങ്ങിപ്പോകുന്നുമുണ്ട്. താഴ്ന്ന ലാന്‍ഡിങ് കാരണം യൂറോപ്പിലെ സെന്റ് മാര്‍ട്ടീന്‍ എന്നാണ് സ്‌കിയാതോസ് വിമാനത്താവളം അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലാന്‍ഡിങ് ഉള്ള വിമാനത്താവളമാണ് കരീബിയന്‍ ദ്വീപുകളിലെ സെന്റ് മാര്‍ട്ടീന്‍ വിമാനത്താവളം.

സ്‌കിയാതോസ് വിമാനത്താവളത്തിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ സാഹസികരായ ഏറെ വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. വിമാനം തലയ്ക്ക് തൊട്ട് മുകളില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ സെല്‍ഫി എടുക്കാനാണ് ഇവരില്‍ പലരും എത്തുന്നത്.

വിമാനം ഇറങ്ങുന്നതും പുറപ്പെടുന്നതും റോഡിനോടും ബീച്ചിനോടും ചേര്‍ന്നുള്ള റണ്‍വേയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്‌കിയാതോസ് വിമാനത്താവളത്തെ വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് കാര്‍ഗോസ്‌പോട്ടര്‍ ചാനല്‍ പറയുന്നു.

