ലാഹോര്‍: ലണ്ടനില്‍ നിന്നും ജയില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാന്‍ പാകിസ്താനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അബോധാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന ഭാര്യ കുല്‍സൂമിനോട് മുന്‍ പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായി. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കുല്‍സൂം അന്തരിച്ചത്. അര്‍ബുദം ബാധിച്ച് അതിഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ഭാര്യ കഴിയുമ്പോഴാണ് നവാസിന് പാകിസ്താനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നത്.

ദൈവം നിനക്ക് ശക്തി തരട്ടെ, കണ്ണു തുറക്കൂ കുല്‍സൂം...ഉര്‍ദുവില്‍ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കേള്‍ക്കാം. ലണ്ടനിലെ ഹാര്‍ലി സ്ട്രീറ്റ് ക്ലിനിക്കില്‍ വെച്ച് ജൂലൈ 12 ന് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ ആണ് അവരുടെ മരണത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇടം നേടിയത്. അവര്‍ ഏതാനും സെക്കന്റുകള്‍ കണ്ണു തുറന്ന് തന്നെ നോക്കിയെന്ന് നവാസ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയില്‍ ദൈവത്തെ ഏല്‍പ്പിച്ച് തനിക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നതില്‍ നവാസ് പിന്നീട് ദുഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് കുല്‍സൂമിന് തൊണ്ടയില്‍ കാന്‍സര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അഴിമതിക്കേസില്‍പ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവാസ് ഷറീഫിന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ ലാഹോറില്‍ നിന്നും കുല്‍സൂം മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രചാരണ വേളയില്‍ ചികിത്സക്ക് ലണ്ടനിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടി വന്നതിനാല്‍ എം.പിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനായില്ല. 1999ല്‍ പട്ടാള അട്ടിമറിയേത്തുടര്‍ന്ന് നവാസിനെ നാടുകടത്തിയപ്പോള്‍ മൂന്നുവര്‍ഷം പി.എം.എല്‍- എന്‍ നയിച്ചത് കുല്‍സൂമായിരുന്നു.

നവാസ് ഷെറീഫ്, മകള്‍ മറിയം, മരുമകന്‍ റിട്ട.ക്യാപ്റ്റന്‍ സഫ്ദര്‍ എന്നിവര്‍ നിലവില്‍ ജയില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വരികയാണ്.

