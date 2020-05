കരാക്കസ്: കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കൈവശമുള്ള സ്വര്‍ണത്തിന് പകരം ഒരു ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിട്ടുനല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വെനസ്വേല ലണ്ടന്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. മെയ് 14നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച അവകാശവാദം ലണ്ടന്‍ കോടതിയില്‍ വെനസ്വേല ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സ്വര്‍ണത്തിന്റെ മൂല്യം വരുന്ന തുക ഐക്യരാഷ്ട്ര വികസന പദ്ധതിയിലേക്ക് (യുഎന്‍ഡിപി) കൈമാറ്റം ചെയ്യണമെന്നാണ് സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് വെനിസ്വേല ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവ വാങ്ങാനാണ് വെനസ്വേലയുടെ നീക്കം. കര്‍ശനമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്ന നിക്കോളാസ് സര്‍ക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വര്‍ണശേഖരം വിറ്റഴിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കും. എന്നാല്‍ നിരവധി വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വര്‍ണ സൂക്ഷിപ്പുകാരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

618 കോവിഡ് 19 കേസുകളാണ് വെനസ്വേലയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 10 പേര്‍ മരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയുടെ ഭരണത്തില്‍ വെനിസ്വേലയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പാടേ തകര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. യുകെ, യുഎസ് തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ നിക്കോളാസിന്റെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല. അവശ്യവസ്തുക്കളുള്‍പ്പടെയുള്ളവയുടെ ദൗര്‍ലഭ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് ദശലക്ഷണക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അടുത്തകാലത്ത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പാലായനം ചെയ്തത്.

കോവിഡ് 19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിക്കോളാസ് രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ രാജ്യം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

Content Highlights:Venezuelan bank files legal claim with Bank of England over gold