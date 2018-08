കാരക്കസ്: വെനസ്വേലന്‍ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയ്ക്ക്‌ നേരെ വധശ്രമം. കാരക്കാസില്‍ സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് മഡൂറോയ്ക്ക്‌ നേരെ ഡ്രോണാക്രമണം ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപെട്ടു.

സൈന്യത്തിന്റെ 81ാം വാര്‍ഷികാഘോപരിപാടികള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഡ്രോണാക്രമണം. ആക്രമണത്തില്‍ 7 സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ സ്‌ഫോടനശബ്ദം കേട്ടുവെന്നാണ് മന്ത്രിയായ ജോര്‍ജ് റോഡ്രിഗസ് പറഞ്ഞത്. അന്വേഷണത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്‌ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ നിറച്ച ഡ്രോണ്‍ പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പരിപാടിക്കിടെ സ്‌ഫോടനശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നതും സൈനികര്‍ ചിതറിയോടുന്നതുമാണ് പുറത്തുവന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. സൈനികര്‍ മഡൂറോയ്ക്ക്‌ ചുറ്റും കവചം തീര്‍ക്കുന്നതും കാണാം. തുടര്‍ന്ന് വീഡിയോറെക്കോര്‍ഡിംഗില്‍ തടസ്സം നേരിട്ടിരിക്കുന്നതായും കാണാം.

അതേസമയം, സ്‌ഫോടനം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഭാഷ്യം തെറ്റാണെന്ന് പ്രാദേശികവൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. മഡൂറോ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള അപാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ ഗ്യാസ് ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്ന വെനസ്വേലയില്‍ നിക്കോളാസ് മഡൂറോയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷകക്ഷികള്‍ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രതിഷേധക്കാരില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ആരോപണമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

#BREAKING: #Venezuela: New video of #Maduro security personal protecting him during tonight's assassination attemp pic.twitter.com/qDEetVp0fQ