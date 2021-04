ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ആഗോളതലത്തില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ശനിയാഴ്ച 100 കോടി ഡോസുകള്‍ കടന്നു. ലോകത്തിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടെ 100 കോടിയിലധികം പേര്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷയുണര്‍ത്തുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം അപ്രതീക്ഷിതമായി രൂക്ഷമാവുകയും ദിനംപ്രതി രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്തത് ഒരു പരിധി വരെ ആഗോളതലത്തിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വര്‍ധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

207 രാജ്യങ്ങളിലും അതിര്‍ത്തി മേഖലകളിലുമായി 1,00,29,38,540 വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകൾ ഇതു വരെ വിതരണം ചെയ്തതായി എഎഫ്പിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം വെള്ളിയാഴ്ച 8,93,000 ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ്രതിദിനകണക്കായി ഇത് മാറി. ഇതില്‍ മൂന്നില്‍ ഒരു ഭാഗം രോഗികള്‍ ഇന്ത്യയിലാണ്. തുടര്‍ച്ചയായി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ത്യയില്‍ ശനിയാഴ്ച 3,46,786 പേര്‍ക്കാണ് വൈറസ്ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ദീര്‍ഘകാലം കോവിഡിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തിയ തായ്‌ലന്‍ഡിലും വീണ്ടും കോവിഡ് തരംഗം അലയടിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 1,400 ലധികം രോഗബാധിതര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശനം കാത്ത് കഴിയുന്നതായി തായ്‌ലന്‍ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രയുത് ചാന്‍-ഒ-ചാ ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. 2019 ഡിസംബറില്‍ ചൈനയില്‍ ആരംഭിച്ച വൈറസ് വ്യാപനം ലോകത്താകമാനം ഇതു വരെ മൂന്ന് ദശലക്ഷത്തിലധികം പേരുടെ ജീവനപഹരിച്ചതായാണ് കണക്ക്. ബ്രസീലില്‍ 2021 ഏപ്രിലില്‍ മാത്രം 68,000 പേര്‍ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചു. അടുത്തകാലത്ത് കോവിഡ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചത് ബ്രസീലിനെയാണ്. ഇതിനിടെ ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലുണ്ടായ അശ്രദ്ധ ബാഗ്ദാദിലെ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലെ തീപ്പിടിത്തം ഗുരുതരമാക്കുകയും 23 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയില്‍ ശനിയാഴ്ച 2,624 പേര്‍ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഓക്‌സിജന്‍ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ ആവശ്യമായ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണത്തിനായി ഓക്‌സിജന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സ് ട്രെയിനുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. 30,000 ലിറ്റര്‍ ദ്രവ ഓക്‌സിജനുമായി ലഖ്‌നൗവിലെത്തിയ ഒരു ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ട്രക്കുകള്‍ സുരക്ഷാഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അകമ്പടിയോടെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് പാഞ്ഞു. രാജ്യത്തിനകത്ത് ഓക്‌സിജന്‍ ടാങ്കറുകളും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളുമെത്തിക്കാന്‍ വ്യോമസേനയും രംഗത്തുണ്ട്. കൂടാതെ സിങ്കപ്പുരില്‍ നിന്ന് ഓക്‌സിജന്‍ ഉപകരണങ്ങളെത്തിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും വ്യോമസേന ഏറ്റെടുത്തു.

കോവിഡ് വ്യാപനനിരക്കില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ ആഗോളരാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് വാക്‌സിനുകളിലാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിനേക്കാള്‍ ഇരട്ടി വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഈ മാസം വിതരണം ചെയ്തു. ഭൂരിഭാഗം ദരിദ്രരാഷ്ട്രങ്ങളും ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലോകജനതയുടെ 16 ശതമാനം മാത്രം അധിവസിക്കുന്ന സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിന്റെ 47 ശതമാനവുമെന്നത് നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ സംഗതിയാണ്.

രക്തം കട്ടപിടിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന ആശങ്കയെ തുടര്‍ന്ന് യുഎസില്‍ ഉപയോഗാനുമതി ലഭിച്ച ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍ വാക്‌സിന്റെ വിതരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചു. യൂറോപ്പും ബെല്‍ജിയവും ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍ വാക്‌സിന് അനുമതി നല്‍കുമെന്ന് ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. 36,000 ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ ലഭിച്ചതായും ഏപ്രില്‍-ജൂണ്‍ കാലയളവില്‍ 1.4 ദശലക്ഷം ഡോസുകള്‍ കൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഒറ്റ ഡോസ് മതിയെന്നതാണ് ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍ വാക്‌സിന്റെ മെച്ചം. രാജ്യത്തെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ 70 ശതമാനം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജൂലായോടെ നല്‍കാനുള്ള അളവ് വാക്‌സിന്‍ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ളതായി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വൈറസ് വ്യാപനത്തില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്താത്തത് വാക്‌സിന്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കിടയിലും ഭീഷണിയായി തുടരുന്നു. ജര്‍മനി കൂടുതല്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രാത്രി കാല കര്‍ഫ്യൂ നിലവിലുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരുന്നത് ബ്രിട്ടനിലും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മാസ്സ് വാക്‌സിന്‍ ക്യാംപെയിന് ശേഷം ബ്രിട്ടന്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ് നല്‍കിത്തുടങ്ങി. കോവിഡ് വ്യാപനം വര്‍ധിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ലോക്ഡൗണ്‍, രാത്രികാല കര്‍ഫ്യൂ, വാരാന്ത്യ കര്‍ഫ്യൂ, നിരോധനാജ്ഞ എന്നിവ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Vaccine doses pass one billion mark as global cases top new record