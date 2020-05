വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ വൈറസ് വാക്‌സിന്‍ ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ ഒരു വാക്‌സിന്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് വാഷിങ്ടണ്‍ ഡിസിയിലെ ലിങ്കണ്‍ മെമ്മോറിയലില്‍ നിന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന്റെ ടിവി ഷോയില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതില്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ അമേരിക്കന്‍ ഗവേഷകരെ പിന്നിലാക്കിയാലും സന്തോഷമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇത് മറ്റൊരു രാജ്യമാണെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അവരെ അഭിനന്ദിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എനിക്കത് പ്രശ്‌നമല്ല, ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാക്സിനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു

അസാധാരണ വേഗത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ പ്രക്രിയയില്‍ മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരാണ്, അവര്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവര്‍ക്കറിയാം എന്നാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്.

