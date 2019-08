വാഷിങ്ടണ്‍: ബ്രിട്ടണ്‍ പിടിച്ചെടുത്ത ഇറാന്‍ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വിസ നിരോധിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 24 ഇന്ത്യക്കാരായ ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. അമേരിക്ക ഭീകരവാദ സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡാണ് ഇറാന്‍ കപ്പലിന് സുരക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നതെന്നും അതിനാല്‍ അമേരിക്കന്‍ ഭീകരവാദ ചട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതിനിടെയിലാണ് ഇറാന്‍ കപ്പലായ ഗ്രേസ് വണ്‍ ബ്രിട്ടണ്‍ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഈ കപ്പല്‍ വിട്ടുനല്‍കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടണ്‍ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോള്‍ തന്നെ കപ്പല്‍ വിട്ടുനല്‍കരുതെന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള വ്യവസ്ഥ അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവെച്ചു. ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജിബ്രാള്‍ട്ടണ്‍ അധികൃതര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിലെ 24 ഇന്ത്യക്കാരുള്‍പ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറായത്. ഇതിനെതിരെയാണ് അമേരിക്ക രംഗത്ത് വന്നത്.

കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ അമേരിക്കന്‍ വിസ നിരോധിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാന്റെ സൈന്യമാണ് റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ്. ഇതിനെ അമേരിക്ക ഭീകര സംഘടനയായി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡാണ് ഇറാന്‍ കപ്പലിന് സുരക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നത്.

അതിനാല്‍ റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡിന്റെ സഹായം തേടുന്നവര്‍ അമേരിക്കന്‍ ഭീകരവിരുദ്ധ ചട്ടങ്ങളുടെ പരിധിയില്‍ വരും. ഇതനുസരിച്ച് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ അമേരിക്കന്‍ വിസ നിരോധിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ വിദേശകാര്യ വക്താവാണ് മുന്നറിയിപ്പെന്ന നിലയില്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അമേരിക്ക തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്.

