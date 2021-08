ന്യൂഡല്‍ഹി: അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാരും താലിബാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് എത്രയും വേഗം അഫ്ഗാന്‍ വിടാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച് യു.എസ്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ യുഎസ് പൗരന്മാരെ സഹായിക്കാനുളള കഴിവ് വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് കാബൂളിലെ യു.എസ്. സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.

അക്രമവും ഭീഷണികളും ഉയര്‍ന്നു വരുന്നതിനാല്‍ കാര്യാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം കുറച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ലഭ്യമായ വാണിജ്യ വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എത്രയും വേഗം അഫ്ഗാന്‍ വിടാനാണ് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം യു.എസ്. പൗരന്മാരോട് നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.വാണിജ്യ വിമാനങ്ങളില്‍ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാന്‍ പണമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് പുനരധിവാസ വായ്പകള്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു.

ഭൂരിഭാഗം അഫ്ഗാന്‍ നഗരങ്ങളും താലിബാന്‍ വളയുകയും ഒരു പ്രവിശ്യാതലസ്ഥാനം തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ മാധ്യമവിഭാഗം മേധാവി ദവ ഖാന്‍ മിനപാലിനെ താലിബാന്‍ ഭീകരര്‍ വധിച്ചിരുന്നു. കാബൂളിലെ ദാറുല്‍ അമന്‍ റോഡില്‍വെച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാടുകള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നത് മിനപാല്‍ ആണ്.

നേരത്തേ അഫ്ഗാന്‍ താത്കാലിക പ്രതിരോധമന്ത്രി ബിസ്മില്ല മുഹമ്മദിയുടെ വീടിനുനേരെ താലിബാന്‍ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കൂടുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരേ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഭീകരര്‍ മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കി.

സര്‍ക്കാരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് കാണ്ഡഹാറിലെ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജില്ലകളില്‍നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് നാട്ടുകാരെ താലിബാന്‍ തടവിലാക്കി. ഇതില്‍ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രവിശ്യാസര്‍ക്കാര്‍ അധികൃതരുടെയും ബന്ധുക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങള്‍ ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടം സൂക്ഷമമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും താലിബാന്‍ നിയന്ത്രിത മേഖലകളിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളിലും പ്രതികാര കൊലപാതകങ്ങളിലും അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാര്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നതില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ജെന്‍ പ്സാകി വെള്ളിയാഴ്ച പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍, അഫ്ഗാനില്‍നിന്ന് തങ്ങളുടെ സൈനികരെ പൂര്‍ണമായും പിന്‍വലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

