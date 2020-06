ബെയ്ജിങ്: ചൈനീസ് വിമാന കമ്പനികളുടെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള എല്ലാ സര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തിവെക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക. ചൈനയിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ അമേരിക്കന്‍ വിമാന കമ്പനികള്‍ക്ക് ചൈന അനുമതി നല്‍കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണിത്. ജൂണ്‍ 16 മുതല്‍ ചൈനീസ് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവെക്കാനാണ് നീക്കം.

ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് ചൈനയോട് അമേരിക്ക അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അനുമതി നല്‍കാതിരുന്ന ചൈനയുടെ നടപടി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് യു.എസ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ടേഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് പ്രസ്താവനയില്‍ ആരോപിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഒപ്പുവെക്കുമെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉലഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് വിമാന സര്‍വീസുകളെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നീക്കം. എയര്‍ ചൈന, ചൈന ഈസ്റ്റേണ്‍ എര്‍ലൈന്‍സ്, ചൈന സതേണ്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ്, ഹെയ്‌നാന്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് എന്നിവയുടെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ ഇതോടെ തടസപ്പെട്ടേക്കും.

