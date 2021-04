വാഷിങ്ടണ്‍: ആറ് കോടി ഡോസ് ആസാട്രാസെനക്ക കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനൊരുങ്ങി അമേരിക്ക. ഫെഡറല്‍ സേഫ്റ്റി അവലോകനത്തിനു ശേഷമായിരിക്കും വാക്‌സിന്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുക. വൈറ്റ് ഹൗസ് സീനിയര്‍ കോവിഡ് 19 അഡ്‌വൈസര്‍ ആന്‍ഡി സ്ലാവിറ്റ് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

"ലഭ്യമാകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് യു.എസ്. ആറ് കോടി ആസ്ട്രാസെനക്ക ഡോസുകള്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കും", സ്ലാവിറ്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

BREAKING: U.S. to release 60 million Astra Zeneca doses to other countries as they become available.