മയാമി: സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളായ അഞ്ചുപേരെ അമേരിക്കയില്‍ 14-കാരന്‍ വെടിവച്ചു കൊന്നു. അലബാമ സംസ്ഥാനത്തെ എല്‍ക്‌മോണ്ടിലാണ് സംഭവം. പിതാവിനെയും വളര്‍ത്തമ്മയെയും മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളെയുമാണ് കൗമാരക്കാരന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സി.എന്‍.എന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

കൊലപാതകം നടത്തിയശേഷം കുട്ടിതന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ച് വിവരം പറയുകയും കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും ചെയ്തു. മൂന്നുപേര്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. രണ്ടുപേരെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

അഞ്ച് പേര്‍ക്കുംനേരെ നിറയൊഴിച്ചത് താന്‍ തന്നെയാണെന്ന് കൗമാരക്കാരന്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. വലിച്ചെറിഞ്ഞ തോക്ക് കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയത്. കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്തിനാണെന്നോ തോക്ക് എവിടെനിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്നോ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

