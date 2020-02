ദോഹ: ഏറെനാള്‍ നീണ്ടുനിന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ അമേരിക്കയും താലിബാനും തമ്മില്‍ സമാധാന കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു. കരാര്‍ അനുസരിച്ച് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാറ്റോ സൈനിക സഖ്യം 14 മാസത്തിനുള്ളില്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായും പിന്മാറും. 18 വര്‍ഷം നീണ്ടുനിന്ന അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധത്തിനാണ് ഇതോടെ വിരാമമാകുന്നത്.

വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെന്റര്‍ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ 2001ലാണ് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ എത്തുന്നത്. അഫ്ഗാനിലെ താലിബാന്‍ ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കിയ അമേരിക്കയ്ക്ക് പക്ഷെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് തുടര്‍ച്ചയായ ചാവേര്‍ ആക്രമണങ്ങളാണ്. 18 വര്‍ഷത്തിനിടെ 2,400 അമേരിക്കന്‍ സൈനികരാണ് ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് അഫ്ഗാസ്താനില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ 12,000 അമേരിക്കന്‍ സൈനികരാണ് അഫ്ഗാനിസ്താനിലുള്ളത്.

സൈനിക പിന്മാറ്റം കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ താലിബാന്‍ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാകും പൂര്‍ത്തിയാക്കുക.

അഫ്ഗാനില്‍ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാന്‍ താലിബാനും അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാരും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച ആരംഭിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം അഫ്ഗാനിലെ മറ്റ് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെയും താലിബാന്‍ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ട് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആരംഭിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ സൈനികരുടെ എണ്ണം 8,600 ആയി അമേരിക്ക കുറയ്ക്കും.

അതേസമയം അഫ്ഗാന്‍ ജയിലുകളിലുള്ള 5,000 തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് താലിബാന്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ആവശ്യം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അഫ്ഗാന്‍ സക്കാര്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

കരാര്‍ ഒപ്പിടുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ ഖത്തര്‍ അംബാസിഡറും സാക്ഷിയായിരുന്നു. കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടതിന് പിന്നാലെ അഫ്ഗാനില്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തരുതെന്ന് തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് താലിബാന്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കി.

