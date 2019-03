യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ്: ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരന്‍ മസൂദ് അസറിനെ ആഗള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള പ്രമേയം വീണ്ടും യു.എന്‍ രക്ഷാസമിതിയില്‍. മസൂദിനെതിരെ യുഎന്‍ രക്ഷാ സമിതിയില്‍ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത് അമേരിക്കയാണ്. എന്നാല്‍ ചൈന വീറ്റോ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രമേയത്തിന്റെ പേരില്‍ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ യുഎസ് രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനാണ് ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മുസ്ലീം വിഭാഗത്തോട് ലജ്ജാകരമായ കാപട്യമാണ് ചൈന നടത്തുന്നതെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മൈക് പോംപിയോ ആരോപിച്ചു. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ചൈന മുസ്ലീങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുമ്പോള്‍ മറുഭാഗത്ത് മുസ്ലീം ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മൈക് പോംപിയോ ആരോപിച്ചു.

15 അംഗ രക്ഷാസമിതിയിലേക്ക് ബ്രിട്ടണ്‍, ഫ്രാന്‍സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് അമേരിക്ക പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത്. പ്രമേയത്തിന്റെ കരട് ബ്രിട്ടണ്‍, ഫ്രാന്‍സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് യുഎസ് കൈമാറി. എന്നാല്‍ പുതിയ നീക്കത്തിനോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ ചൈന തയ്യാറായിട്ടില്ല. രക്ഷാസമിതിയില്‍ പ്രമേയം പാസായാല്‍ മസൂദിന്റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആസ്തികള്‍ മരവിപ്പിക്കപ്പെടും. യാത്രാ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. ആയുധങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വരുമെന്നും നയതന്ത്ര വിദഗ്ദര്‍ പറയുന്നു. ഈ സാധ്യത ചൈനയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

അല്‍ ഖ്വയ്ദ എന്ന ആഗോള ഭീകരസംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കിയാണ് അമേരിക്ക മസൂദ് അസറിനെതിരെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്. പുല്‍വാമ ഭൂകരാക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ മസൂദ് അസര്‍ ആണെന്നും പ്രമേയത്തില്‍ പറയുന്നു. അതിനാല്‍ അല്‍ഖ്വയ്ദ, ഇസ്ലാമിക സ്‌റ്റേറ്റ് ഉപരോധ പട്ടികയില്‍ മസൂദ് അസറിനെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ചൈന ഒഴികെയുള്ള നാല് സിഥിരാംഗങ്ങളും പ്രമേയത്തിന് അനുകുലമായി നിലപാടെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ഭീകരാക്രമണങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യല്‍, അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കല്‍, സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കല്‍ തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പ്രമേയത്തില്‍ പറയുന്നത്. മുമ്പ് പലതവണ മസൂദ് അസറിനെതിരെ പ്രമേയം രക്ഷാസമിതിയില്‍ വന്നപ്പോഴും ചൈനയാണ് വീറ്റോ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ തടഞ്ഞത്.

