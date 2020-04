ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസ് ബഹിരാകാശ സേന അവരുടെ കന്നി ആക്രമണായുധമായ സാറ്റലൈര്‍ ജാമ്മര്‍ വികസിപ്പിച്ച് സൈന്യത്തിന് കൈമാറി. ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം തടയാനും താത്ക്കാലികമായി നിര്‍വ്വീര്യമാക്കാനും കഴിവുള്ള ഉപകരണമാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ജാമ്മര്‍. ഭ്രമണ പഥത്തില്‍ കറങ്ങുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാക്കി മാറ്റാന്‍ ഈ ജാമ്മറുകള്‍ക്കാവുമെന്നാണ് സേന അവകാശപ്പെടുന്നത്‌.

'കൗണ്ടര്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ സിസ്റ്റം' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വര്‍ഷങ്ങളായുണ്ടെങ്കിലും യുഎസ് സൈന്യത്തിന് ഇത് കൈമാറിയത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്. ഇതോടെ ശത്രുക്കളുടെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ ഭൂമിയില്‍ വെച്ചു തന്നെ പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാക്കാന്‍ അമേരിക്കക്കാവും.

അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതു പുതിയ ആയുധമാണെങ്കിലും റഷ്യയുടെ കൈവശം ഇത് നേരത്തെ തന്നെയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.ഇതെങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നവെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യമാക്കിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2017 മുതല്‍ പല രാജ്യങ്ങളും സമാനമായ 13 സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കേടുവരുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും സന്ദേശങ്ങള്‍ക്കായി ഉപഗ്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സൈനിക സൈനികേതര ശൃംഖലകള്‍ക്ക് അവ വലിയ ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

അതായത് സുപ്രധാനമായ ദൗത്യത്തിനിടെ ആശയവിനിമയ ശൃംഖലയില്‍ നിന്ന് സൈനികരെ ഒഴിവാക്കാന്‍ ജാമ്മര്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ സാധിക്കും.

മിസൈല്‍ അലേര്‍ട്ടുകളെ താറുമാറാക്കാന്‍ ഈ ജാമ്മറിനാകുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശങ്കയുളവാക്കുന്ന കാര്യം. ഇത്തരത്തില്‍ റഡാര്‍ സംവിധാനങ്ങളെ നിര്‍വ്വീര്യമാക്കി ഏതൊരു രാജ്യത്തും മിസ്സൈല്‍ ആക്രമണം നടത്താന്‍ ഈ ജാമ്മര്‍ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും.

