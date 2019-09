യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ്: ഇതുവരെ ഒരു നൊബേല്‍ സമ്മാനം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ ദു:ഖം പരസ്യമായി പങ്കുവെച്ച് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. തിങ്കളാഴ്ച യു.എന്നില്‍ പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപ് തന്റെ ദീര്‍ഘനാളത്തെ സ്വകാര്യ ദു:ഖം തുറന്നുപറഞ്ഞത്.

ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെപേരില്‍ എനിക്ക് നൊബേല്‍ സമ്മാനം കിട്ടേണ്ടതാണ്. അവര്‍ അത് ന്യായമായും എനിക്ക് തരേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ, നല്‍കുന്നില്ല- ട്രംപ് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല്‍ നല്‍കാത്തത് അനീതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മുന്‍ യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയ്ക്ക് 2009-ല്‍ നൊബേല്‍ സമ്മാനം നല്‍കിയതിനെയും ട്രംപ് വിമര്‍ശിച്ചു. ബരാക് ഒബാമയ്ക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല്‍ നല്‍കിയത് എന്തിനാണെന്നത് തന്റെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ സഹകരണവും ശക്തമാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒബാമയ്ക്ക് നൊബേല്‍ സമ്മാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നൊബേല്‍ ലഭിച്ചത്. ഒബാമ പ്രസിഡന്റായതിന് പിന്നാലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേല്‍ സമ്മാനം നല്‍കി. പക്ഷേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നൊബേല്‍ ലഭിച്ചതെന്ന് ഒബാമയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

