വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെ കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി റഷ്യന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങള്‍ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വെബ്‌സൈറ്റുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നവംബറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അമേരിക്ക നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ മുതലെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായും യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ ആരോപിച്ചു.

'ജിആര്‍യു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോസ്‌കോയിലെ സൈനിക രഹസ്യന്വേഷണ സേവനത്തില്‍ ഉന്നത റോളുകള്‍ വഹിച്ച രണ്ടു റഷ്യക്കാര്‍ അമേരിക്കന്‍,പാശ്ചാത്യ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്' യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.പിയോട് പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇക്കാര്യം ആരോപിച്ചത്.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നതിനും റഷ്യയുമായി ഈ സൈറ്റുകള്‍ക്കുള്ള ബന്ധം തുറന്നുകാട്ടുന്നതിനുമാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രതികരണം നടത്തുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

കൊറോണവൈറസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച 150 ഓളം ലേഖനങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. റഷ്യയെ അനുകൂലിക്കുന്നതും യുഎസിനെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് ഇവ.കോവിഡിനെ തടയുന്നതിന് റഷ്യ അമേരിക്കയ്ക്ക് സഹായം നല്‍കിയെന്നതടക്കമുള്ള തലക്കെട്ടുകളിലാണ് ലേഖനങ്ങള്‍.

2016-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റഷ്യ ഇടപ്പെട്ടുവെന്ന ആരോപണം നിലനില്‍ക്കെയാണ് ഇത് ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ട്രംപിനെ അനുകൂലിച്ചും എതിരാളി ഹിലരി ക്ലിന്റനെതിരെയുമായി 2016-ല്‍ റഷ്യ സമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി ക്യാമ്പയിനുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതായുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

