വാഷിങ്ടണ്‍: ഫൈസറിന്റെ കോവിഡ് വാക്‌സിനെടുത്ത ശേഷം നഴ്‌സ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനിടെ ബോധരഹിതയായി. യുഎസിലെ ടെന്നസിയിലുള്ള ചട്ടനൂഗ ആശുപത്രിയിലുള്ള ടിഫാനി ഡോവര്‍ എന്ന നഴ്‌സാണ് ബോധരഹിതയായത്. വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ തനിക്ക് തല കറങ്ങുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ടിഫാനി കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

'എന്റെ എല്ലാ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും, വാക്‌സിന്‍ ലഭിക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ സന്തുഷ്ടരാണ്. ഞങ്ങള്‍ കോവിഡ് യൂണിറ്റിലാണ്, അതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ, എന്റെ ടീമിന് ആദ്യ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും' വാക്‌സിന്‍ എടുത്ത ശേഷം ടിഫാനി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് തനിക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നെന്നും ക്ഷമിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ടിഫാനി ബോധംകെട്ട് വീണത്.

അതേ സമയം വേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോള്‍ താന്‍ തളര്‍ന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് ടിഫാനി പിന്നീട് പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

'അത് പെട്ടെന്ന് എന്നെ ബാധിച്ചു, ഒരു വേദന വരുന്നതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. എനിക്ക് അല്‍പ്പം വ്യത്യസ്തത തോന്നി, പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ എനിക്ക് സുഖം തോന്നുന്നു, എന്റെ കൈയിലെ വേദന ഇല്ലാതായി' ടിഫാനി പറഞ്ഞു. എല്ലാ വാക്‌സിനെടുത്ത മിക്കവാറും ആളുകള്‍ക്ക് ഇതുപോലെ ബോധരഹിതരാകുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനയോ ഉത്കണ്ഠയോ ആണ് ഇതിന്റെ കാരണം, മറ്റു ആശങ്കകളില്ലെന്നും യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സ് സെന്റര്‍സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ അറിയിച്ചു.

