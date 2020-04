വാഷിംഗ്ടൺ: മഹാമാരിയായി വ്യാപിച്ച കോവിഡ്-19 വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധമരുന്ന് ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്‍ അമേരിക്ക 2022 വരെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍.

ഹാര്‍വാര്‍ഡ് ചാന്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്തിലെ ഗവേഷകര്‍ ജേണല്‍ സയന്‍സില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വേനല്‍ക്കാലം അവസാനിക്കുന്നതോടെ മഹാമാരിയെ നിയന്ത്രിക്കാനാവുമെന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് തീര്‍ത്തും വിരുദ്ധമാണ് ഈ പഠനം.

നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ശക്തമായി തുടരാനും പ്രതിരോധമരുന്ന് കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അമേരിക്ക ഇനിയും രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരേണ്ടിവരുമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. രോഗം താല്‍ക്കാലികമായി നിയന്ത്രണവിധേയമായാലും നിരീക്ഷണം നിലനിര്‍ത്തണം. ഈ മഹാമാരി വീണ്ടും ശക്തിപ്രാപിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

ഇപ്പോള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ചാല്‍ വീണ്ടും രോഗം ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തിയേക്കാം. അതിനാല്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് വാര്‍ഷങ്ങളോളം തുടരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഡോ. മാര്‍ക് ലിപ്‌സിച്ച് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച രോഗികള്‍ക്ക് രോഗപ്രതിരോധശക്തി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ എന്ന് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും അതുംകൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പഠനം പറയുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആരോഗ്യവെല്ലുവിളികളെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പഠനം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

6 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ക്കാണ് അമേരിക്കയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചത്. അരലക്ഷത്തോളം പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 26000ലധികം ആളുകള്‍ മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്കുകള്‍. അതേസമയം ലോകത്താകമാനം കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 19.5 ലക്ഷം കടന്നു. 1.26 ലക്ഷമാണ് മരണസംഖ്യ.

