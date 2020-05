വാഷിങ്ടൺ: 69കാരനായ ലോറന്‍സ് നോക്‌സിനെ മാർച്ച് 30നാണ് ശ്വസതടസ്സത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്.

നഴ്‌സിങ് അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന ലോറന്‍സ് പരിചരിച്ച രോഗികളില്‍ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നത്. രോഗം മൂര്‍ച്ചിച്ഛതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ലോറന്‍സിന് കുറെ നാള്‍ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നല്‍കി. ഒരാഴ്ചയോളം കോമയില്‍ കിടന്ന ശേഷമാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നത്.

എന്നാല്‍ ബോധം വന്നയുടന്‍ ലോറന്‍സ് അന്വേഷിച്ചത് 24വര്‍ഷം തന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ മിന്നെട്ടിനെയാണ്. എന്നാല്‍ കുടുംബവും ഡോക്ടര്‍മാരും ആ ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് വഴുതി മാറി. പക്ഷെ ഭാര്യയെക്കാണാതെ ക്ഷുഭിതനായ ലോറന്‍സിനോട് ഒടുവില്‍ കൊറോണ ആ 72 കാരിയുടെ ജീവനെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം അവര്‍ക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു.

ഭര്‍ത്താവിനെ ഐസിയുവില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മിനെട്ട് തീര്‍ത്തും ക്ഷീണിതയായിരുന്നു.

72കാരിയായ മിന്നട്ട് 72ാം പിറന്നാളിന്റെ തലേന്നാള്‍ ഹൃദയാഘാതം വന്നാണ് മരണപ്പെടുന്നത്.അതും ഉറക്കത്തില്‍. ഇവര്‍ക്ക് കോവിഡുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.എന്നാല്‍ ഭാര്യക്കു രോഗം വന്നതില്‍ താനും കാരണക്കാരനാണല്ലോ എന്ന ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു ലോറന്‍സ്.

രോഗം പൂര്‍ണ്ണമായും ഭേദമായി വീട്ടിലേക്ക് ‌ലോറന്‍സിന് തിരികെ പോകാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ എല്ലാവരും തന്നെ. എന്നാല്‍ ഭാര്യയുടെ മരണ വിവരം ലോറന്‍സിന്റെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ തകര്‍ത്തു. രോഗം മൂര്‍ച്ചിച്ചു. ഹൃദയം നിലക്കുകയാണെങ്കില്‍ സിപിആര്‍ നല്‍കി തന്നെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കരുതെന്നുള്ള ആവശ്യം അദ്ദേഹം ഡോക്ടർമാർക്കു മുന്നിൽ വെച്ചു. പാലിക്കനായി രേഖാ പ്രകാരം ഒപ്പിട്ട ഫോം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കു മുന്നില്‍ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ കൈവശമുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന നിര്‍ദേശം മക്കള്‍ക്കും കൊച്ചുമക്കള്‍ക്കും നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഏപ്രില്‍ 1ന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു.

ഭാര്യ മരിച്ച് എട്ടാം ദിവസമാണ് ലോറന്‍സും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്.

