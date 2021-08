മിയാമി: വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ ബഹളം വെക്കുകയും ജീവനക്കാരെ കയറിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്ത യാത്രക്കാരനെ സീറ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ടു.

അമേരിക്കന്‍ പൗരനായ മാക്‌സ്വല്‍ ബെറിയാണ് എയര്‍ഫോസ്റ്റസുമാരെ കയറിപ്പിടിക്കുകയും തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച ജീവനക്കാരെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തത്. തുടര്‍ന്ന് ജീവനക്കാര്‍ യുവാവിനെ സീറ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ടു.

ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയില്‍ മിയാമി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് യുവാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു. ഫിലാഡല്‍ഫിയയില്‍ നിന്ന് മിയാമിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്രോണ്ടിയര്‍ വിമാനത്തിലാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍ നടന്നത്.

യാത്രക്കാരെ നിയന്ത്രിച്ചത് ശരിയായ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കാതെയാണെന്നതിന്റെ പേരിൽ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരനെയും സസ്‌പെന്റ് ചെയ്‌തെന്ന് വിമാനക്കമ്പനി അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടി വിവാദമായതോടെ തിരുത്തല്‍ വരുത്തി.

ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാകും വരെ ശമ്പളത്തോട് കൂടിയുള്ള അവധി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം.

