വാഷിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യ റഷ്യയില്‍നിന്ന് എസ്-400 മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വാങ്ങുന്നത് കുഴപ്പങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്ക. റഷ്യക്കെതിരായി അമേരിക്ക 2017ല്‍ തയ്യാറാക്കിയ കാറ്റ്സാ നിയമം (Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA) ലംഘിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഇടപാടെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ശത്രുക്കളെ ഉപരോധത്തിലൂടെ ചെറുക്കാനുള്ള നിയമമാണ് കാറ്റ്സാ നിയമം.

റഷ്യയില്‍നിന്ന് എസ്-400 മിസൈലുകളും സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളും വാങ്ങാനുള്ള ചൈനീസ് സേനയുടെ നീക്കത്തിനെതിരേ ഉപരോധവുമായി അമേരിക്ക രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ഇത്തരം പദ്ധതികളിലേർപ്പെടുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണമെന്നും അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

റഷ്യയില്‍നിന്ന് ആയുധങ്ങളുള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ സഹായങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന വ്യവസ്ഥയെ ലംഘിക്കുന്നതായി കാണിച്ചാണ് ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായാണ് അമേരിക്ക കാറ്റ്സാ നിയമം മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

അതേസമയം അമേരിക്ക ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപരോധം അനാവശ്യമാണെന്നും അവര്‍ എത്രയും വേഗം തെറ്റ് തിരുത്തണമെന്നും ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കന്‍ നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളേപ്പോലും ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ഇത് ചൈന-അമേരിക്ക ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാക്കുമെന്നും ചൈന പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: US Hits China With Sanctions For Buying Russian War Planes, Warns India of Implications